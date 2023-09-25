Две недавних новости подвигли меня на эту публикацию. Во-первых, 1 сентября РИА Новости со ссылкой на главу Роскосмоса Юрия Борисова сообщило, что поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат". Во-вторых, 20 сентября в ГУР сообщили, что неизвестные лица на аэродроме Чкаловский в Московской области 18 сентября повредили боевой вертолёт Ми-28Н и два самолёта: Ил-20 и Ан-148.

Чкаловский аэродром – военный, строго охраняемый, вокруг сплошь военные части и на нем базируются стратегически важные самолеты, к примеру, воздушные командные пункты, известные как "самолеты судного дня". Мало того, там стоят лайнеры и VIP-джеты российского руководства!

Несмотря на это, неизвестные смогли пронести взрывные устройства на борт самолетов 354-го авиаполка спецназначения. Ил-20 (по кодификации NATO: Coot — "Лысуха") ценная машина, он предназначен для радиоэлектронной разведки и электронной борьбы. Ан-148 пассажирский. Ми-28Н использовался для уничтожения беспилотных аппаратов в Московской области – 8 сентября в России заявили о создании вертолётных отрядов с этой целью, поскольку ПВО не способна прикрыть страну от украинских дронов.

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В России информацию ГУР объявили фейком, у меня тоже есть некоторые сомнения – русский бардак, конечно, феноменален, но столь оглушительный казус взрывает даже его рамки. Однако аэродром мне знаком, поскольку служил я в части, которая располагалась неподалеку, в Щелково, и наших солдатиков порой привлекали к разгрузке транспортных бортов. Аэродром известный. С Чкаловского улетали папанинцы на свою льдину, вылетали Чкалов, Громов, а Буковского увозили менять на Корвалана. Отсюда и Гагарин улетел в последний полет.

Ракеты моей молодости

Ну а летом жаркого и дымного 1972 года (вокруг Москвы горели торфяники) улетал с этого аэродрома и я. В Сибирь. Дело в том, что подразделения нашей части тянули энергию к ШПУ МБР по всей России. Вы не знаете, что означают эти аббревиатуры?! Гм, а в то время их знал каждый школьник. Это шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

ШПУ... Между прочим, Америка много раз могла стереть СССР с лица земли без чрезмерных последствий для себя самой. Вместо этого она за пять лет с 1962-го по 1966 годы построила более тысячи ШПУ. Порою в строй ежедневно вводилось по шахте! Ценой в 10 млн. долларов каждая, а тогда доллар был гораздо более полновесным, чем сейчас. Хотя советские ракеты не имели той точности, чтобы угрожать американским ракетным позициям, их целью были большие города.

Да и вообще, несмотря на болтовню Хрущева, мол, в СССР пекут ракеты как сосиски, мы сильно отставали от США по их количеству, и осенью 1962 г. СССР чуть не нарвался на сокрушительный ядерный удар. Его ракеты среднего радиуса действия на Кубе стояли без боеголовок: Кеннеди объявил блокаду острова Свободы (вот уже полвека ею там и не пахнет), и американский флот завернул домой советские корабли с боезарядами, а также быстро выловил и выдворил наши подлодки. Все четыре…

И чем прикажете угрожать Америке? Двумя полками янгелевских Р-16 (два с лишним десятка ракет) и четырьмя штуками Р-7? Борис Черток, соратник Королева, вспоминает, как убирали со старта ракету, нацеленную на Марс, и готовили к пуску боевую "семёрку". Ее целью был Нью-Йорк... Это и все козыри, что имелись на руках, не считая авиации, у которой, будем говорить честно, не было ни одного шанса долететь до цели.

В ответ США помимо тысячи отличных стратегических бомберов привели в боевую готовность 180 МБР "Атлас" и "Титан", в Англии – 60 "Торов", в Италии – 30 и в Турции – 15 "Юпитеров". И еще 144 "Полари­са" на атомных подлодках! По-хорошему, мы должны молиться на Джона Кеннеди и не забывать ставить свечки за упокой его души – только мудрость и выдержка великого президента спасли наши города от участи Хиросимы и Нагасаки. Будь президентом Трумэн или Рейган…

Но к 1971 году, когда я начал не то ковать ракетный щит Родины, не то затачивать ее меч, ситуация изменилась. Уже к 1968 г. на земляных работах по строительству наших ШПУ выдали на-гора 120 млн. кубометров! Сравните: на Красно­ярской ГЭС – пять млн. кубов, на Днепрогэсе около трех. В строительстве и вводе в эксплуатацию ракетных комплексов были заняты 650 тысяч рабочих, ученых, военных, и к 1969 году построили 940 шахт для "сотки". Эта лёгкая 50-тонная ракета по запутанной советской классификации называлась и РС-10, и 8К84, и 15А20, а по натовской SS-11 Sego.

При мне добавилось еще пятьдесят "точек", и отделения нашей части работали в Костромской области, в Тейково Ивановской области, в Бологом, стояли в Ярославле, в Ростове Великом (в кельях монастыря!), во Владимире – поистине "золотое кольцо" ракет, если учесть их стоимость! А в Хакассии вокруг Ужура они оборудовали шахты для огромных Р-36. Между прочим, это мать знаменитой Р-36М, то бишь "Сатаны"!

В Хакассии (а там все потомственные охотники) наши орлы тянули по тайге энергию к очередной "точке", а по выходным выбирались на "Урале" в сельский клуб на танцы. И как-то повздорили с местными из-за девиц. Слово за слово, и "…когда гражданские открыли огонь, личный состав части рассеялся по тайге". Это я цитирую объяснительную одного из героев сражения. Неделю они скрывались по лесам, трещали сроки постановки ракет на боевое дежурство, и в итоге пришлось высылать самолет с офицерами и солдатами нашей части, и выводить личный состав из тайги. Вот от чего порой зависит оборона великой страны!

Надо бы сказать пару слов о той старой ракете, тем более, что я имею с ней некоторые родственные связи: она создавалась в Днепропетровске (ныне Днипро), в знаменитом КБ "Южное", где как раз в то время работал мой двоюродный брат. Система управления разрабатывалась харьковским НПО "Электроприбор" (ныне "Хартрон").

Ракетный комплекс Р-36

Да, она была огромной, эта двухступенчатая Р-36 (собственно говоря, так назывался комплекс, а ракета была 8К67, по классификации НАТО — SS-9 "Scarp"): 32,2 метра высотой и весила 184 тонны! Попробуйте представить габариты ее шахты. Мощность заряда до 20 мегатонн. Дальность 15200 км (для боеголовки лёгкого класса) и 10200 км (для боеголовки тяжёлого класса). В хвостовом отсеке второй ступени стояли контейнеры со средствами для преодоления системы ПРО противника, из них в момент отделения головной части отстреливались ложные цели. В состав комплекса входило шесть рассредоточенных стартовых позиций с ШПУ. Плюс командный пункт, связанный линиями системы боевого управления и связи со стартовыми позициями. Комплекс предусматривал меры защиты от поражающих факторов ядерного взрыва.

И главное в связи с темой упомянутого "Сармата": в процессе испытаний Р-36 было проведено 85 пусков, из них 14 отказов, 7 из которых приходятся на первые 10 пусков. Всего же было проведено 146 пусков всех модификаций ракеты, а среди модификаций имелись и с разделяющимися боезарядами и даже с орбитальной боеголовкой. Серьёзный подход. Но и время было еще серьезное – комплекс начали разрабатывать в 1962 году, а приняли на вооружение в 1967-м. Мы под Ужуром ставили, видимо, уже новенькую 8К67П – с разделяющейся головной частью (РГЧ), их начали ставить на дежурство аккурат в 1971-м.

Опасный "Сармат"

А теперь сравните: первое летно-конструкторское испытание "Сармата" было проведено в апреле 2022 года, а в ноябре того же года, после этого единственного успешного испытания ракета была запущена в серию. Второе испытание провели в феврале 2023 года, накануне выступления Путина перед парламентариями (и во время пребывания в Киеве Байдена), но оно оказалось провальным, о чем сразу сообщили все западные новостные агентства.

Тем не менее ракета огромной разрушительной силы, которая может взорваться в шахте или полететь куда угодно, в том числе и на Москву, поставлена на боевое дежурство! Чудовищный технический авантюризм. И политический тоже. Россия опасна для всего мира. Крайне опасна.