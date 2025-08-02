Вчора читаю новину про те, що Під@рашка стоїть на порозі паливної кризи. Що на серпень-вересень в деяких регіонах може локально не вистачати пального.

Причини - збільшення наземних перевезень через блокування авіаруху, ремонти на НПЗ (планові та після ударів ЗСУ), відсутність запасів в мереж АЗС через атаки ЗСУ на нафтобази та через різке здорожчання пального та кредитів, що зробило невигідним робити великі запаси на нафтобазах.

Ось вона, математика війни у всій красі! Три з чотирьох причин - це наслідки атак ЗСУ.

Але ця новина була вчора.

А вже сьогодні вранці ЗСУ атакували два великих НПЗ в Під@рашкє, прискоривши паливну кризу.

Паливна криза - це здорожчання пального та логістики. А це - розгін інфляції.

Це порушення ланцюгів поставок та перебої з поставками. А це додаткові збитки, зменшення податку на прибуток.

Збитки та інфляція призводять до проблем з виплатами кредитів та зняттям депозитів.

Проблемні кредити змусять банки просити в уряду гроші на докапіталізацію, бо інакше вони впадуть і можна закривати країну на ремонт. Відтік депозитів пришвидшить докапітлізацію.

Докапіталізовувати будуть тільки з ФНБ. Бо вже почали це робити. На сотні мільярдів. А там в черзі ще держпідприємства, які цілими галузями просять гроші на порятунок. А там місцеві бюджети, в яких діри через падіння економіки та податків на прибуток - і уряд змушує банки давати їм кредити на затикання дір, які вони ніколи не повернуть. А на кредити потрібні гроші вкладників банків, які почали знімати депозити через інфляцію та зниження відсоткової ставки по депозитах. Тобто банкам потрібно в уряду попросити гроші ще на кредити для місцевих бюджетів. А їх нема… вже нема.

А діра в федеральному бюджеті ще більше. А закривати її грошима ФНБ вже не можливо. А інших грошей нема.

І все через дрони! В правильні місця.