Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам – СМИ

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Там объяснили это "административным запросом".

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Об этом 7 марта сообщил информационный ресурс "Милитарный". Данные на условиях анонимности подтвердили несколько юзеров коммерческого сервиса.

По их словам, официальное обоснование такого шага со стороны Maxar – "по административному запросу". Фактически же отключение стало следствием запрета правительства США на предоставление Украине разведывательных данных.

"То есть администрация президента Дональда Трампа через государственный департамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины", – говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что это касается как правительственных, так и частных пользователей Maxar Technologies.

Заметим, что еще накануне украинское киберсообщество "Кіберборошно" в Telegram-канале сообщило о закрытии доступа к спутниковой разведке, то есть к основному сервису Maxar, который они использовали в своей работе.

"США закрыли и спутниковую разведку, не только по России, а вообще..." – отметили там.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies является едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей о передвижении российских войск, а также результатах поражения Силами обороны Украины важных объектов врага на временно оккупированной территории и в России.

Кроме того, спутниковые снимки от Maxar неоднократно использовали мировые СМИ для иллюстрации и анализа боевых действий между Украиной и Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 марта американский лидер Дональд Трамп приостановил предоставление военной помощи Украине, а днем позже – и обмен разведывательными данными. На этом фоне во Франции заявили, что готовы предоставлять Киеву необходимую разведывательную информацию.

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