'Мечтал о светлом будущем Украины': в Одесской области простились с 32-летним воином, погибшим в боях на Курщине. Фото и видео

Защищая Украину, на Курщине погиб 32-летний воин из Одесщины Юрий Сергеев. Свой последний бой он принял 8 ноября.

Видео дня

С 2014 по 2016-ый он участвовал в АТО, нес службу на админгранице с временно оккупированным Россией Крымом, в 2023 вернулся в ряды войска, чтобы выгнать захватчиков с родной земли. Трагическое известие сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

"Измаил – скорбит… При выполнении боевого задания по защите нашей Родины от российской военной агрессии в районе выполнения боевых задач погиб пулеметчик пулеметного взвода механизированного батальона старший сержант Юрий Юрьевич Сергеев", – говорится в сообщении.

Родился Юрий Сергеев в Измаиле 17 марта 1992 года. После школы выучился на электрика в местном техническом училище. Дальше – пошел служить в Измаильский пограничный отряд.

"Там застал его 2014-й… Служил под Крымом до 2016 года. Потом вернулся в Измаил, женился, стал отцом. Работал, а свободное время упорно отдавал футболу (был вратарем) и бездомным животным. В прошлом году накануне его дня рождения ушел защищать Родину. Был там, где было жарче всего", – рассказал. городской голова Измаила.

На фронт Юрий ушел добровольно, вспоминает подруга семьи воина Елена Лангольф в разговоре с журналисткой "Общественного".

"Он сам откликнулся пойти воевать, потому что мечтал о светлом будущем Украины. Всегда говорил, что придет живым. В памяти он останется светлым, добрым и отзывчивым человеком, который любил свою жизнь", — рассказала женщина.

Друг Юрия, Роман Умняхин, подчеркнул: мужчина всегда был "на позитиве".

"Мы встретились, когда я работал на рынке, еще в 16 лет. Очень хороший был, положительный человек, всегда честный со всеми, никогда не врал, уважаю за это его. Он мне всегда хлопал по плечу и говорил: "Все будет хорошо, ты главное жди. Все будет хорошо, а по-другому никак". И это очень мотивировало меня", – рассказал Роман.

За время на фронте Юрий Сергеев успел повоевать на разных направлениях фронта. В последнее время участвовал в операции Украины на территории Курской области. Там 8 ноября он принял свое последнее сражение.

"Собирался в отпуск, чтобы встретить новый год вместе с сыном, и мечтал после Победы взять домой животное (песика или котика), потому что какой дом без этого? Но все планы и мечты перечеркнула кровавая война, развязанная Россией против Украины: пулеметчик пулеметного взвода механизированного батальона старший сержант Юрий Юрьевич Сергеев при выполнении боевой задачи по защите нашей Родины от российской военной агрессии погиб, отдав за мирное будущее Украины самое дорогое, что есть у человека – собственную жизнь", – говорит Абрамченко.

Похоронили воина на Аллее Славы на Новом кладбище в Измаиле 19 ноября.

"Никто даже не думал, не гадал, что вот так он уйдет. У меня нет слов и в душе такая рана. Я думал, что он бессмертный, что его ничто не возьмет", – рассказал "Общественному" крестный отец воина Виктор Шиманис.

Юрию Сергееву навсегда останется 32 года.

Напомним, накануне в Хмельницком простились с защитником, погибшим в боях за Украину. 34-летний Александр Булык смертельные ранения получил на северо-восточном фронте 8 ноября этого года.

Собственную семью Александр создать не успел. Героя, который уже 24 февраля в кроссовках останавливал захватчиков из России на Житомирской трассе, дома ждали сестра и двое племянников.