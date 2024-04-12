Мечтал стать отцом, но не успел: в Кривом Роге простились с воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В четверг, 11 апреля, в Кривом Роге провожали последней земной дорогой военного Евгения Павличенко, который погиб на фронте. Как воин он стремился изгнать российскую нечисть из родной земли, а как мужчина мечтал о семье и стать отцом.

Защитнику навеки осталось 35 лет. Об этом сообщает "Первый городской.kr".

Отмечается, что в мирной жизни Павличенко Евгений Анатольевич (13.12.1988 г. р.) работал экспедитором. Он был добросовестным работником и хорошим другом. К войску криворожец присоединился в августе прошлого года.

Он служил в штурмовом подразделении 142-й отдельной пехотной бригады. Боевые задания выполнял на Донецком направлении.

"Добрый, хороший друг, всегда был надежным человеком. Мы дружили с самого детства. Играли в футбол вместе. Хотя он был постарше, но всегда приходил в поддержку. Я буду его помнить всегда", – рассказал товарищ погибшего военного Александр.

По словам боевого побратима защитника, жизнь Евгения Павличенко 5 апреля 2024 года оборвал вражеский артиллерийский обстрел.

"У него осталась женщина и два брата. Он планировал семью, родить ребенка, но, к сожалению, не успел", – отметил военнослужащий.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Запорожском направлении фронта оборвалась жизнь 35-летнего воина Сергея Левченко из Кривого Рога. На войне боец с позывным "Мидвей" оперировал дронами, поражая вражескую технику и живую силу.

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