Медаль у мальчика Федора придется забрать: в РДК показали, как проводили спецоперацию в Брянской области. Видео

Российский добровольческий корпус показал видео мероприятия на территории Брянской области, которое прошло 2 марта. Кадры опровергают версию о расстреле авто "украинской ДРГ".

Видео дня

Видео РДК опубликовали в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что никакого гражданского автомобиля, который якобы расстреляла ДРГ Украины, на данной территории не было.

"После событий в Брянске прошёл почти месяц. Теперь, когда все конспирологи, "эксперты" и прочие уважаемые личности уже высказались, мы покажем вам, обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2-ого марта", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что никакого автомобиля, "который расстреляли украинцы" не было. Это лишь очередной фейк российской пропаганды. Это значит, что не было и никакого "смелого мальчика Федора".

Напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин наградил мальчика Федора, который "прославился" из-за мифической "украинской ДРГ" в Брянской области и якобы спас девочку. Ему вручили медаль "За отвагу".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области и захватила заложников. Якобы погиб мужчина и был ранен ребенок. Однако заявления российских властей противоречили друг другу и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было, а школы находятся на дистанционном обучении.