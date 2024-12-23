Проблема офицеров медслужбы на фронте и подготовка специалистов для армии со стажировкой в НАТО

В 2024 году Командование медицинских сил ВСУ разработало и внедрило две программы по подготовке для фронта офицеров медицинской службы и боевых медиков, благодаря которым силы обороны Украины уже получили дополнительно около 2300 специалистов медицинского профиля. Подробности читайте в материале OBOZ.UA.

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Как стать офицером медицинской службы

С начала полномасштабной российской агрессии в рамках мобилизации в армию было призвано довольно много медиков. Которые при этом не могли применять свои знания и опыт по прямому назначению. Дело в том, что военным медиком может быть только человек с офицерским званием. И если раньше при медицинских вузах существовали военные кафедры, после которых выпускник получал звание младшего лейтенанта запаса, то сейчас военные кафедры – довольно большая редкость.

Поэтому порой возникают парадоксальные ситуации: вот есть в боевом подразделении профессиональный хирург или травматолог, но служить даже в медицинском пункте батальона (низовой уровень медицинских сил ВСУ) он не может. Не положено. Потому что не офицер, а просто рядовой. Но эта проблема уже решается.

"У нас существует Украинская военно-медицинская академия, которая, в том числе, осуществляет подготовку и переподготовку офицеров медицинской службы для сил обороны. Мобилизованные, которые шесть лет учились в гражданском медицинском вузе, и уж тем более которые имеют медицинскую практику – люди опытные, поэтому времени на переподготовку им много не надо", – говорит OBOZ.UA начальник управления подготовки штаба Командования медицинских сил ВСУ, полковник Ярослава Семирунчик.

Как она рассказывает, в военно-медицинской академии введен курс подготовки офицеров медицинской службы, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации и не имеют офицерского звания.

"Сначала соискателям дают звание сержанта – это первая ступенька к получению офицерского звания. Затем собственно курс, который рассчитан на 40 дней. 22 из них – обучение онлайн, потом зачеты. Затем второй блок программы – 18 дней сборы, экзамены, и получение звания младшего лейтенанта медицинской службы. На настоящий момент по данной программе подготовлен 251 специалист", – говорит Ярослава Семирунчик.

Чему учат в школе тактической медицины

Кроме офицерских курсов, в подчинении Командования медицинских сил ВСУ появилась учебная военная часть, которая осуществляет подготовку военнослужащих по тактической медицине. Это для тех, кто медицинские университеты не заканчивал, но имеет определенные навыки и желание стать боевым медиком.

"Учим всему, что предусмотрено тактической медициной. Наложение турникетов, переливание крови… Да очень много чего. Если кому интересна полная информация, то все прописано в приказе №436 Министерства обороны Украины. Третья колонка в таблице", – говорит OBOZ.UA начальник группы тактической медицины Командования медицинских сил ВСУ, старший сержант Николай Компаниец.

По его словам, в школе тактической медицины за 2024 год для сил обороны Украины подготовлено около 2000 боевых медиков и инструкторов. Кроме того, многие из них проходят потом стажировку в странах НАТО.