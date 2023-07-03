Медведев вдруг заговорил о готовности РФ к 'компромиссам', но снова 'замахнулся' на Киев: чего хотят в Кремле

Российский политик украинофоб Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова искать "умные компромиссы". Он также в очередной раз пригрозил уничтожением власти в Киеве, заявив о так называемом "фашистском режиме" в Украине.

Видео дня

Об этом пишет российское пропагандистское издание RG.RU. Российский политик, известный своими неадекватными заявлениями, высказался, что компромисс может быть достигнут, если будут учтены все интересы РФ, иначе все "закончится очень плохо".

"Действительно, мы готовы искать разумных компромиссов, о чем неоднократно говорил президент России. Они возможны, но с пониманием нескольких важных моментов. Во-первых, наши интересы должны быть максимально учтены: никакой Анти России больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо. Киевский нацистский режим должен быть аннигилирован. Законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский", – заявил приспешник Путина.

Также Медведев заявил, что одним из путей разрешения "конфликта" может стать Третья мировая война, которая, по его словам, закончится "ядерной зимой" и в которой "не будет победителей". Так, Медведев пригрозил Западу, что страны должны учесть все интересы России во избежание "апокалиптического конца" цивилизации.

"Итоги тотального противостояния следует закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года", – отметил неадекватный российский политик.

После этого Медведев размечтался о "пересложении" ООН и других международных организаций.

Напомним, что ранее одиозный политик Медведев снова решил "сверкнуть" знаниями истории и заявил, что Украины якобы не существует. Медведев посетовал, что украинские власти намерены начать переговоры с государством-террористом Россией только после возобновления территориальной целостности страны. Однако он сказал, что Украины не существует, а на ее месте когда-то была Российская империя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведев нагло выдал, что США должны возместить РФ разрушение Бахмута и Мариуполя. Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналиста, должны ли США возместить России ущерб, связанный с разрушением "Северного потока".