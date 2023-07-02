Медведев выдал очередную чушь о 'несуществующей' Украине

У заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева случился очередной приступ истерики. Одиозный политик вновь решил "блеснуть" знаниями истории и заявил, что Украины якобы не существует.

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В очередном припадке украинофобии Медведев даже вспомнил о Российской империи. Своими неадекватными рассуждениями он поделился в Telegram.

Медведев пожаловался, что украинская власть намерена начать переговоры со государством-террористом Россией только после восстановления территориальной целостности страны. Однако он выдал, что Украины якобы не существует, а на ее месте когда-то была Российская империя.

Также Медведев назвал Украину "Землей Санникова" и что нашу страну якобы "основал" Ленин.

Стоит отметить, что Землей Санникова называют "остров-призрак", расположенный севернее Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане, который якобы видели некоторые исследователи в 19 веке. Подтверждение или опровержение существования Земли Санникова было сопряжено со значительными трудностями.

Напомним, Медведев не оставляет мечты о захвате украинской столицы. В так называемый день России, который государство-террорист отмечает 12 июня, он опубликовал фото Майдана Незалежности в Киеве, на котором дорисовал российский триколор.

Ранее Медведев заявил, что война в Украине может длиться десятилетия, и размечтался об уничтожении власти в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведев нагло выдал, что США должны возместить РФ разрушение Бахмута и Мариуполя. Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналиста, должны ли США возместить России ущерб, связанный с разрушением "Северного потока".