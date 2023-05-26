'Три года перемирия, два конфликта': Медведев заявил, что война РФ с Украиной 'очень надолго', и размечтался об уничтожении власти в Киеве

Одиозный российский политик Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине может занять десятилетия. Не забыл приспешник Путина, постоянно грозящийся миру ядерным апокалипсисом, вспомнить о так называемых "нацистах" у власти в Украине.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Также Медведев упомянул о будущих выборах в США.

"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетие, пожалуй. Это новая реальность, новые условия жизни. При нынешнем режиме будет три года перемирия, два года конфликта – и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве", – заявил Медведев.

Не забыл бывший российский президент упомянуть и о начале избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки, отметив, что россияне всегда лучше сотрудничали с руководителями Белого дома, являвшимися представителями республиканской партии.

"Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией. А выбрать могут. (Дональд Трамп. – Ред.) – хороший парень, но боязливый. Кремлю исторически с республиканцами было легче работать", – заявил приспешник Путина.

Отметим, что некоторые представители от Республиканской партии подвергают сомнению объем помощи, оказываемой США Украине. В частности, они считают, что в США существуют более сложные внутренние проблемы и что интересы Украины не являются приоритетными для США.

Ранее Медведев нагло выдал, что США должны возместить РФ разрушение Бахмута и Мариуполя. Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналиста о том, должны ли США возместить России ущерб, связанный с разрушением "Северного потока".

Напомним также, что бывший президент России устроил истерику из-за "ДРГ" в Белгородской области и попытался угрожать. Так, Медведев считает, что вылазки "ДРГ" на территорию России были проведены по указанию украинских властей.