'Надо уничтожать как крыс': Медведев устроил истерику из-за 'ДРГ' в Белгородской области и попытался угрожать

Неадекватный российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз угрожал ядерным оружием и призвал безжалостно уничтожать украинцев. В этот раз истерику у бывшего президента государства-агрессорки вызвало развертывание боевых действий в Белгороде.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Так, Медведев считает, что вылазки "ДРГ" на территорию России были проведены по указанию украинских властей.

"Утверждение Киева, что он не имеет отношения к диверсионным вылазкам в России, абсолютная ложь", – заявил российский политик. – "Этих отморозков надо уничтожать как крыс, даже в плен не брать".

Также одиозный Медведев в очередной раз пригрозил миру "ядерным апокалипсисом", заявляя, что чем более мощное оружие будут предоставлять Украине, тем выше вероятность такого сценария.

Напомним, что российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и мероприятии передовых групп в Грайвороне.

Также сообщалось, что россияне запаниковали из-за новых боев в Белгородской области. Так, испуганные и возмущенные россияне сетуют на некачественно укрепленную границу своего государства.