'Механизм урегулирован': в Нацполиции объяснили, как доставляют в центры комплектования людей, поданных в розыск ТЦК

Во время военного положения территориальные центры комплектования подают в розыск военнообязанных граждан, которые уклоняются от мобилизации. В свою очередь полиция занимается поиском таких лиц и доставляет их в военкоматы.

По словам начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Максима Ахрамеева, этот механизм урегулирован и происходит строго в соответствии с законодательством. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

Ахрамеев подчеркнул, что полицейские получают обращение от ТЦК и СП относительно уклонистов и только доставляют таких людей в военкоматы. После этого на нарушителей составляются протоколы за административное правонарушение.

Также он добавил, что подразделения Национальной полиции разыскивают таких людей только после внесения данных в информационную систему.

"Такой механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку. После установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем – в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП", – рассказал Ахрамеев.

После доставки военнообязанного в военкомат составляется постановление об административном правонарушении и устанавливаются причины неприбытия в ТЦК и СП по повестке. При этом если человек докажет уважительные причины неприбытия, административное дело закрывается.

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