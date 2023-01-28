Мельник: мы перешли красную линию с Leopard-2, теперь ждем F-16. Интервью

Принятие решения о поставках Украине танков Leopard-2 и Abrams свидетельствует о том, что перейдена очередная красная линия, которую западные партнеры соблюдали в отношении военной помощи Украине. Нестандартный ответ США по поводу танков Abrams для Украины фактически разрушил последний оплот, который выстраивала для себя Германия, отказываясь предоставлять украинской армии Leopard-2.

Видео дня

С истребителями F-16 может пойти намного легче, ведь в США подобные решения о вооружении Украины встречают гораздо меньшее противодействие. Но остается вопрос дальнобойных вооружений. В настоящее время союзники считают "экстраординарной провокацией" предоставление Украине возможности наносить удары по территории России. Однако когда и эта крепость в западном сознании падет, нас ожидает очередной этапный момент войны. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что факт поставки Украине танков указывает на перелом в вопросе поставок оружия нашей стране. Он считает, что начался этап насыщения Украины оружием для победы. Разделяете ли вы такое мнение?

– Если мы говорим о человеке, который занимает достаточно высокую должность, то у него может быть видение, отличающееся от видения человека, наблюдающего за ситуацией со стороны, не имеющего доступа к информации, которая есть у господина Подоляка. Кроме того, очевидно, что он имеет право на свои оценки ситуации.

Если говорить о моей оценке, то я был бы осторожнее в том, какое определение давать этому перелому. По моему мнению, это действительно этапное решение, но это лишь очередной этап. Потому что совершенно понятно: из того, как трудно давалось решение о поставках танков, какими сложными были вышедшие в публичную плоскость переговоры, все эти взаимные упреки лидеров государств, можно сделать вывод, насколько сложным был этот процесс.

Велика вероятность того, что на следующем этапе, когда дело дойдет до ракет большого радиуса действия или авиационной техники, мы увидим такой же накал дискуссий.

Но, на мой взгляд, новость о поставках танков положительная. Не только потому, что, по разным подсчетам, нам пойдет более сотни танков, но и потому, что наши партнеры продемонстрировали способность принимать такие сложные решения.

– Прозвучало еще одно знаковое заявление, также не от первого лица, а от заместителя советника Белого дома по нацбезопасности Джона Файнера. Он предположил, что США могут сыграть ключевую роль в принятии решения о поставках Украине истребителей F-16. Следовательно, нас ожидает такая же борьба, или даже более ожесточенная, как была за танки Leopard-2?

– С одной стороны, здесь нет новости, потому что лидерство США – это совершенно очевидный факт. Даже если мы говорим о решении вопроса танков, то здесь также США играли свою ведущую роль, начиная с того, как это инициировалось, и заканчивая нестандартным решением о выделении Abrams. То есть США разрушили последний оплот, который строила для себя Германия.

Если мы говорим о поставках самолетов, особенно F-16 американского производства, то здесь вопрос даже проще, поскольку не придется слишком долго согласовывать это с нашими партнерами. Политические вопросы – да, но относительно технических вопросов, решения правительства США, внутриамериканских дискуссий о принятии этого решения, думаю, все может быть гораздо проще, если речь идет о F-16.

– Мы видим, что страна-агрессор использует дальнобойное оружие, которого у Украины пока нет. В частности, крылатые ракеты, которыми 26 января был атакован Киев, имеют дальность около тысячи километров. Не является ли это главным аргументом, почему мы должны получить такое вооружение от наших союзников? Почему этот аргумент не срабатывает?

– На самом деле в вашем вопросе отчасти есть ответ. Да, этот аргумент не срабатывает – у россиян такое оружие есть, а у нас – нет, поэтому нам оно необходимо.

До сих пор работает аргумент, что если Украине предоставить вооружение, которым она будет наносить удары по территории России, это может стать экстраординарной провокацией, которая вызовет очередную волну эскалации конфликта. Этот аргумент тоже не очень силен, но, по крайней мере, он действительно работает против принятия решения о передаче Украине дальнобойного оружия.

Но не соглашусь с вами по поводу отсутствия у Украины дальнобойных вооружений. Они есть, но единичны. Если смотреть, на какую глубину наносились удары по территории России, аэродрому "Энгельс", – а это даже от границы 600 километров, – то понятно, что эти средства запускались не от границы, то есть они еще большей дальности. Есть также сообщения о разработке украинских беспилотников с дальностью около тысячи километров.

То есть в Украине есть такие единичные образцы, но сейчас Украина не может совершить массированную атаку, которую неоднократно осуществляла Россия по нашей стране как в начале конфликта, так и в последние месяцы.

Как только у Украины появятся такие возможности, я думаю, это будет очередной этапный момент войны. Я более чем уверен, что эффективность российской ПВО будет не сравнима с тем, что создаст Украина.

Мы перешли очередную красную линию в поставке танков. Вряд ли Россия может чем-то ответить на этот шаг, хотя слов было много. Возможно, это будет стимулировать наших партнеров к тому, чтобы не останавливаться.

– Британский таблоид The Sun заявил о том, что российский фрегат "Адмирал Горшков" с ядерными гиперзвуковыми ракетами на борту двигается в сторону США и в скором времени окажется в радиусе удара Соединенных Штатов. Если это действительно так, почему Россия идет на такой шаг и к чему это может привести?

– Даже если эта информация соответствует действительности, здесь тоже нет ничего нового. Оба ядерных государства время от времени пытаются демонстрировать друг другу, что у них есть эти средства. Кроме того, они сами для себя проверяют, насколько эти средства работоспособны, а также определяют, какой будет реакция противоположной стороны.

Эти действия трудно назвать рутинными, но это близкие к рутинным действия, которые продолжаются, вероятно, с момента, когда оба эти государства получили ядерное оружие.

Но я думаю, принципиально ничего не изменилось в контексте положений ядерных доктрин о том, что не может быть ограниченная ядерная война между ядерными государствами и какие-либо практические шаги в этом плане ведут к гарантированному уничтожению человечества.

Потому это демонстрация ядерных возможностей, скорее всего, не Соединенным Штатам, а россиянам. Так сказать, для поддержания морального духа внутри самой России.