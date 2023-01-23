Мельник о помощи, которая нужна Украине: давайте создадим глобальную коалицию истребителей

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник призвал международное сообщество предоставить Украине боевую авиацию. Дипломат подчеркнул, что ряд стран уже выразили готовность поставить истребители для нужд украинской армии.

Видео дня

В то же время он призвал создать глобальную коалицию истребителей. Об этом Мельник написал у себя в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам замглавы украинского МИД, его предложение о поставке в Украину немецких бомбардировщики Tornado вызвало бурное обсуждение. Кроме того, он отметил, что Нидерланды и Соединенные Штаты заявили, что были бы не против предоставления Украине современных истребителей F-16.

В заключении Мельник призвал ряд стран создать глобальную коалицию истребителей. Замглавы МИД подчеркнул, что ряд европейских стран могли бы предоставить истребители Eurofighter Typhoon, США – F-16 и F-35, Германия – бомбардировщики Tornado, Щвеция – многоцелевые истребители "Грипен", а Франция – истребители Rafale.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к правительству Германии с призывом поставить украинской армии танки Leopard 2. По его словам, сейчас уже не время для каких-либо проверок.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16 в случае, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты поддержат решение союзников о передаче украинской армии истребителей F-16. Он отметил, что такая вероятность существует после того, как Нидерланды заявили о готовности рассмотреть передачу Украине своих боевых самолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!