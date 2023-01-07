Мельник: в РФ есть 'видящий' всю Украину самолет, его нужно уничтожить, как крейсер 'Москва'. Интервью

У проигрывающего в войне против Украины государства-террориста России еще есть определенные ресурсы для ее продолжения. Прежде всего, это огромный мобилизационный ресурс, который может достигать 3 млн. В настоящее время оккупант также имеет возможность обновлять запасы дронов-камикадзе "Шахед", баллистических ракет и боеприпасов за счет помощи Ирана и Северной Кореи. Есть на вооружении России и "воздушный командный пункт", самолет А-50У, управляющий российской военной авиацией и способный "видеть" всю территорию Украины, фиксировать взлеты всех наших самолетов и выявлять наши средства ПВО. Сейчас он находится на территории Беларуси. Его уничтожение было бы событием уровня уничтожения крейсера "Москва".

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На сегодняшний день у главы Кремля Владимира Путина не осталось ни одного хорошего выхода из войны, которую он развязал, поэтому он хотел бы превратить ее в перманентную. В то же время западные союзники Украины вынуждены "дозировать" военную помощь, что в определенной степени отсрочивает час нашей победы. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Президент Зеленский в контексте новой волны мобилизации в России заявил, что Кремль сделает все, чтобы изменить ситуацию на поле боя, Россия "бросит все, что у них осталось". А что осталось у России, кроме ядерного оружия, что еще она может использовать в войне против Украины?

– Как раз то, о чем сказал президент, и не он один. Россия владеет мощным потенциальным мобилизационным ресурсом живой силы, по меньшей мере, 1-3 млн. Если отложить в сторону оценки того, с какими проблемами это связано, насколько в России способны организовать мобилизацию, подготовку и оснащение этой живой силы, то все равно это мощнейший ресурс для затягивания войны.

На мой взгляд, сейчас Путин не просто затягивает войну, чтобы истощить украинские ресурсы. У него есть еще один мощный стимул – если рассматривать какие-то варианты возможного завершения этой войны, то ни одного хорошего для него варианта сейчас нет. И он был бы доволен, если бы война была перманентной. По крайней мере, на тот период, пока он находится у власти. Потому что в таком случае это отвлекает российское общество от других проблем, по крайней мере, по его мнению.

То есть все те претензии, которые в случае отсутствия войны адресовались бы местной и центральной власти, сейчас нивелируются тем, что "на нас напали", "мы боремся со всем НАТО", "вокруг нас – одни враги".

Итак, главная ценность мобилизационного ресурса – это как раз то, что войну можно продолжать очень долго, тем более, что в обороне человеческий ресурс играет ключевую роль, даже при том, что у них будет дефицит боеприпасов и новой техники.

– Обратите внимание на возникающий парадокс. С одной стороны, затягивание войны выгодно Путину. С другой стороны, есть мнение, что в определенном затягивании войны заинтересованы и Соединенные Штаты – для того, чтобы как можно больше истощить ресурс российской армии. Итак, война может не закончиться в этом году?

– Я не совсем согласен с постановкой вопроса в том, что Соединенные Штаты заинтересованы в затягивании конфликта. Политика США в части поддержки Украины в этой войне и привлечения так называемого коллективного Запада, заключается в том, чтобы – первое – не допустить поражения Украины, второе – не допустить распространения этого конфликта и втягивания США и НАТО в непосредственное участие в войне.

Это нельзя однозначно трактовать как заинтересованность в затягивании конфликта. Думаю, скорее всего, мы должны говорить об обратном. То есть, в отличие от России и, возможно, мародеров, США и страны Запада точно заинтересованы в скорейшем завершении конфликта. Но перед ними стоит дилемма: дозировка помощи в рамках так называемого менеджмента эскалации. К сожалению, это действительно откладывает время нашей победы и в определенной степени ограничивает наши наступательные возможности.

Но повторю – это не дает оснований для вывода о заинтересованности Соединенных Штатов в затягивании конфликта.

– Возвращаясь к теме того, какие ресурсы еще есть у России в этой войне, хочу привести информацию, предоставленную представителем ГУР Вадимом Скибицким. Он сказал, что в ближайшее время РФ может получить новую партию иранских "Шахедов". Агрессор планирует продолжать массированные атаки на Украину с помощью таких дронов. Следовательно, опасность остается. Можно ли сказать, что наши средства борьбы с "Шахедами" усовершенствовались?

– Соглашаюсь и с первым, и со вторым, и с третьим. Россия пытается искать разные альтернативные источники для пополнения своих ресурсов. Это и дроны, и потенциальные закупки баллистических ракет в Иране. Также есть информация о том, что Россия активно работает над тем, чтобы закупать боеприпасы в Северной Корее, используя разные схемы, в том числе частные военные компании.

Также согласен с тем, что опасность сохраняется. Если мы говорим о том, как противодействовать этой опасности, то, действительно, украинские средства противовоздушной обороны – речь идет не только о силах ПВО, но и обо всем комплексе, который занимается обнаружением и уничтожением "Шахедов" или крылатых ракет, в частности, наземных войсках, территориальной обороне – они есть.

Но вместе с тем, если мы хотим минимизировать эти угрозы, должен применяться весь комплекс мер. Первая цель, которую должны поставить перед собой наши партнеры, – перекрыть пути поставок. То ли дипломатическим путем, то ли даже с применением военных инструментов. Один из наших партнеров, который сейчас подвергается критике, – это Израиль. Нужно работать над тем, чтобы Израиль проявил больший интерес к противодействию этим поставкам, возможно, путем уничтожения производственных мощностей.

А такие наши партнеры, как США, Европейский Союз должны использовать свои дипломатические инструменты, чтобы заставить Иран оценить свои выгоды и риски в сделках с Россией.

– В аэропорту Беларуси приземлился российский самолет ДРЛО А-50У. В последний раз он был замечен там в день начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года. Сообщается, что этот самолет используется для коррекции ракетных ударов по Украине. Почему именно сейчас он вновь понадобился агрессору?

– На самом деле, по моей информации, этот самолет базируется там практически постоянно. Он вылетел из Беларуси в сторону России за несколько дней до Нового года. Очевидно, его просто временно переместили на территорию РФ, скорее всего, для каких-либо регламентных работ, время от времени проводимых на базе. Его возвращение в Беларусь – это просто продолжение его миссии.

Что такое самолет А-50У? Если в двух словах, то это воздушный командный пункт, не только управляющий самолетами, истребителями и другой авиацией, но еще и способный "видеть" территорию Украины на глубину в несколько сот километров. То есть он видит любую воздушную цель, любой самолет, взлетающий на территории Украины. Конечно, он может наводить на наши самолеты российские истребители. Также А-50У обладает способностью обнаруживать наши средства противовоздушной обороны.

Потому это довольно угрожающая штука. К сожалению, у Украины пока нет средств, чтобы достать его на таком расстоянии. Но по мере того, как мы будем получать помощь от партнеров или собственные разработки, думаю, при первой же возможности Украина предпримет попытку уничтожить этот самолет.

Если не ошибаюсь, в России – всего один такой самолет, другие – менее мощные. Его уничтожение стало бы событием уровня уничтожения крейсера "Москва".