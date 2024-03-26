"Меня, как и всех украинцев, интересует суд над Путиным": глава СБУ Малюк отреагировал на заочный "арест" в Москве

В стране-агрессоре России Басманный районный суд города Москвы заочно отправил руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка "под стражу" на два месяца. Глава СБУ заявил, что это решение "не заслуживает никакого внимания" и его интересует только один суд – над кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"Меру пресечения" в виде содержания под стражей для украинца россияне выбрали 26 марта. Малюк в комментарии OBOZ.UA отреагировал на событие.

"Решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания. Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд – над их хозяином Путлером", – сказал генерал-лейтенант.

Он добавил, что его ведомство делает все от них зависящее, "чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее".

Отметим, суд страны-агрессора заявил, что срок "ареста" Малюка (два месяца) "исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации".

В Москве руководителя СБУ обвиняют в нарушении п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Россияне объявили Малюка в федеральный и межгосударственный розыск.

Как писал OBOZ.UA, в Украине 25 марта отмечали годовщину создания Службы безопасности. В этот день 1992 года Верховная Рада приняла решение о создании СБУ. На сегодняшний день эта спецслужба является одной из ключевых составляющих сил безопасности и обороны нашей страны.

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