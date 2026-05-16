'Меня около месяца пытали': украинский военный рассказал о пережитом в российском плену. Видео

Украинский военный из подразделения "Азов" Назарий Красовский рассказал о пережитых пытках и длительном пребывании в российском плену. Боец поделился деталями своего опыта в интервью, где описал как физические пытки, так и психологическое давление.

Сейчас он проходит реабилитацию после освобождения. Об этом Назар Красовский с позывным "Вивтар" рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам военного, в российском плену он подвергался систематическим пыткам в течение длительного времени.

"Меня около месяца пытали, постоянно", – отметил Красовский, добавляя, что после избиений его состояние резко ухудшилось.

Боец рассказал, что после жестокого обращения он долгое время не мог ходить.

"Я уже лежал два с половиной года до освобождения", – сказал он, описывая условия содержания и полную зависимость от помощи других пленных.

Красовский также подробно описал методы пыток, которые применялись к украинским военным в местах содержания.

"Имитация утопления, открытый огонь... пакет на голову и скотчем", – рассказал он, добавляя, что применялся электрический ток и избиение.

Отдельно военный отметил, что выжить ему помогли собратья и мысли о семье.

"Единственный вариант оставался – выйти в здравом уме из плена", – сказал Красовский, подчеркнув, что поддержка близких стала для него ключевым моральным фактором.

Сейчас боец проходит реабилитацию и постепенно восстанавливает физические возможности. Он отмечает, что несмотря на пережитое, сохранил внутреннюю мотивацию жить дальше и развиваться.

Напомним, Украина и Россия 15 мая провели обмен военнопленными. Домой из российской неволи вернулись 205 украинцев, 95% из них находились в плену еще с 2022 года. Этот обмен является частью обмена в формате "1000 на 1000", о котором были достигнуты договоренности накануне 9 мая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что предыдущий обмен пленными состоялся 24 апреля. Тогда удалось вернуть 193 украинских воина.

