'Меня угрожали обнулить, уже не понимаю, где враги': российский контрактник пожаловался на командование. Видео

Российский оккупант, который подписал контракт летом 2024 года, но сбежал из части захватчиков в оккупированном Енакиево, пожаловался на отсутствие зарплаты и вымогание денег со стороны командования. Он записал обращение к диктатору Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову с просьбой помочь решить проблему.

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В видео, которое он распространил в сети, оккупант рассказал, что его зовут Денис Павлов, родился 26 февраля 1991 года (33 года), рядовой. Контракт с минобороны РФ подписал в Казани 13 июля 2024 года.

По словам Павлова, сразу после подписания его отправили в псевдореспублику "ДНР", в воинскую часть в оккупированном Енакиево № 69457.

Сразу после прибытия новобранцам озвучили список снаряжения, которые они должны были приобрести за свой счет.

В частности, им необходимо было купить каски, бронежилеты, рации, тепловизоры, квадроциклы и УАЗ.

"На построении нам сразу озвучили что нужно покупать. Нам сказали купить самим все снаряжение: бронежилет, каска... Нам ничего не выдали, у них нет средств, минобороны не предоставляет. Сказали, что мы выплаты получили и на них должны сами себя содержать. Сказали скидывать на рации, приборы ночного видения, квадроциклы, УАЗики. После того, как мы сами себя себя снарядили, нас сразу отправили на боевую задачу", – рассказал оккупант.

Он добавил, что командир взвода Дусь Константин и двое солдат, "Волк" и "Бурый" требовали от него денег в размере 163 тыс. рублей (около 66 тыс. грн).

"До этого у меня уже забрали 100 тысяч, сняли прямо с моей карты, карту отобрали. Я говорю, я уже четыре месяца не получаю зарплату, – они отобрали телефон и карту, их это не остановило", – рассказал Павлов.

По его словам, однажды после ночного дежурства, когда Павлов пошел к себе в блиндаж, командир взвода с подчиненными велел ему одеться и выйти.

"Я получил удар по лицу, потом меня отвели вглубь леса. Командир стоял и прикручивал глушитель к автомату и говорил: "Мы тебя сейчас будем обнулять", – рассказал Павлов.

На слова о том, что у него нет денег, ему посоветовали взять кредит или попросить об этом родственников.

Командир также заявил, что Павлова убьют, а убийство повесят на якобы украинские ДРГ.

"После этих все слов и систематических избиений мне пришлось покинуть часть для сохранения. Я не понимал, с кем воюю, я даже подумал что это мои враги, потому что они не за РФ воюют, я испытал шок, ужас. Я никак не думал, что я буду проходить такую службу, потому что я пошел сюда отстаивать права РФ, служить на благо родины, но не со своими воевать", – заявил оккупант

После бегства он и его гражданская супруга писали заявления в прокуратуру, "но никаких действий не было".

Затем он "обратился к людям, которые помогают военнослужащим", после чего с Павловым связались сотрудники ФСБ и обещали "посмотреть, что можно сделать".

"Время проходит, я не нахожу себе места, я не отказываюсь проходить службу, но я не хотел воевать против своих. Также я получил ранение, за которое мне ничего не выплачивали. Жена со своих денег отправляла, чтобы я скидывал деньги на рации, приборы ночного видения. Я обращаюсь к министру обороны и главнокомандующему, пожалуйста, помогите в моей проблеме, решите, я не отказываюсь служить, я готов служить дальше", – пожаловался Павлов.