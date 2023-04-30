Меркель заявила, что пыталась остановить вторжение РФ и призвала готовиться к переговорам

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что якобы пыталась остановить вторжение России в Украину в 2022 году. По ее словам, она стремилась это сделать с помощью дипломатических инструментов, которые были в ее распоряжении.

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Более того, немецкий политик назвала дипломатию "необходимостью" и призвала готовится к переговорам. Об этом Меркель рассказала в интервью немецкому изданию ZEIT.

Экс-глава немецкого правительства заявила, что пыталась предотвратить полномасштабную войну, однако не стала уточнять, что именно для этого делала. Несмотря на неудачу в своих попытках, Меркель спустя 14 месяцев геноцидной войны по-прежнему делает акцент на дипломатию.

"Я пыталась с помощью того, что было в моем распоряжении, предотвратить эту ситуацию. То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно. Дипломатия – это необходимость", – сказала бывший канцлер.

На вопрос о вероятных сценариях завершения войны РФ против Украины Меркель отметила, что не хочет это комментировать. В то же время политик высказалась за то, чтобы думать о будущем сценарии, при котором могут состояться переговоры.

Более того, Меркель в очередной раз расхвалила себя в отношении агрессивной политики России и назвала верным шагом создание после аннексии Крыма в 2014 году так называемого "Минского процесса". Бывший канцлер выдала, что Германия как никто другой тогда была обеспокоена судьбой Украины.

"Я поддерживаю эти дипломатические попытки. Я была наиболее интенсивно обеспокоена Украиной. К моему большому сожалению, было достаточно много тех, кто не был настолько заинтересован. К примеру, в Европейском Совете именно Германия и Франция стремились к урегулированию конфликта на востоке Украины", – заявила Меркель о начале агрессии РФ в 2014 году.

Напомним, несколько месяцев назад Ангела Меркель также заявила, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров. Она также стала на защиту своей политики в отношении России.

Ранее канцлер Германии в 2005-2021 годах Ангела Меркель повторила озвученное ею утверждение, что Минские договоренности "дали Украине время подготовиться к новому вторжению РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген, который много лет был советником по внешнеполитическим вопросам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил, что самой большой ошибкой ее последнего правительства был газопровод "Северный поток-2". Его построили для транспортировки российского газа.

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