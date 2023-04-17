Мертвые дельфины и ржавые поезда: в сети одним видео из Мариуполя показали, что принесли оккупанты. Видео

В сети одним видео показали, что принес с собой "русский мир" в Мариуполь. Если до вторжения войск РФ город процветал, то сейчас создается впечатление, будто здесь прошел апокалипсис.

Видео дня

Ролик 17 апреля опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. "Русская весна в Мариуполе выглядит так", – отметил он (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадры попал пляж города, где лежат мертвые дельфины, а также ржавые составы фирменного поезда "Азов".

Историческая лестница после российских обстрелов превратилась в груду камней.

В свою очередь пресс-служба городского совета Мариуполя напомнила, как город отмечал Пасху до прихода "освободителей". Люди не только посещали службы и святили паски, но и участвовали в ярких пасхальных развлечениях.

У драмтеатра проходили концертно-развлекательные программы для детей и взрослых. В 2019 году там установили 30 пасхальных кроликов и 30 писанок. А в 2021 году прошел велопробег.

"Уже в 2022 году на Пасху не было слышно церковных колоколов. Из-за российских обстрелов у города не осталось ни одного храма, который бы не покалечили вражеские снаряды. Верим, уже в следующем году мы снова сможем отпраздновать светлый праздник в родном украинском Мариуполе", – заявили в мэрии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Захватчики уничтожают реку Кальчик в Мариуполе, засыпая ее шлаком. Последствия варварства скажутся уже летом, предупредил Андрющенко.

– Оккупанты установили в Мариуполе памятник генералу, который участвовал в штурме города. Роман Кутузов командовал корпусом террористов "ДНР" и был ликвидирован на Луганщине.