'Мешок на голову и в вертолет': Путин совершил фатальную ошибку. Интервью с Курносовой

Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что кремлевский диктатор Владимир Путин не готов к даже самым незначительным компромиссам в отношении окончания войны в Украине. При этом история с "атакой" Украины на резиденцию Путина на Валдае, которая оказалась фейком, была фатальной ошибкой Кремля, из-за которой Трамп кардинально сменил свое мнение и, соответственно, образ действий в отношении путинской России. О такой смене уже свидетельствует ряд последних решений, принятых в Белом доме.

Более того, тотальная несговорчивость Путина, его откровенная ложь и стремление реализовать исключительно свои "хотелки" могут подталкивать обитателей Кремля к шальной мысли о сдаче "придурка Путина" Трампу. Если до этого действительно дойдет, то эта операция будет выглядеть иначе, чем в случае с захватом венесуэльского диктатора Мадуро.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Стало известно о том, что Трамп дал "зеленый свет" совместному законопроекту республиканцев и демократов о санкциях против России. Он предусматривает наказание для стран, которые будут покупать дешевую российскую нефть. По вашим оценкам, о чем это свидетельствует? Как этот шаг может сказаться на экономике Российской Федерации и на планах Путина в отношении войны в Украине?

– В принципе с экономикой Российской Федерации вообще все плохо. И, конечно, этот закон, если он будет принят, еще больше ухудшит ситуацию для Путина. Я не исключаю, что уже в этом году может случиться, что деньги на войну у Путина закончатся.

Потому что речь не только о деньгах на производство вооружений, но и о тех деньгах, которые он платит живой силе, "пушечному мясу", которое он набирает не только в России, но и по закоулкам всех самых бедных стран мира. И всем нужно платить. А это тоже деньги. В этом смысле деньги заканчиваются.

Что касается Дональда Трампа, то мы видим сразу несколько моментов. История с двумя танкерами, которые задержали США, показывает, что отношение к Путину, судя по всему, действительно наконец-то изменилось.

К тому же эта несусветная глупость, которую попытался осуществить Кремль. Точно так же, как Лукашенко был готов показать карты, откуда готовилось нападение на Беларусь (в марте 2022 года Лукашенко оправдал вторжение российской армии в Украину тем, что это был "превентивный удар" в ситуации, когда Украина якобы была готова наносить удары по Беларуси. – Ред.), точно так же и Путин со своими дронами, которые якобы летели на его резиденцию...

Сказать такую глупость, не понимая или забыв, что у Соединенных Штатов есть спутниковая группировка, которая позволяет видеть почти все. Видимо, это было той окончательной точкой, когда Трамп понял, что Путин все время врет.

– То есть это было фактически роковой ошибкой Кремля – поступить именно так?

– На мой взгляд, да. Я уж не знаю, с чего они решили пойти на это. Может быть, перед этим удавалось достаточно хорошо обманывать Трампа, поэтому подумали, что смогут позволить себе это и далее.

Но на самом деле Трампа уже давно начало раздражать, что, в отличие от Зеленского, который соглашается на его предложения, пускай и не сразу, Путин не делает ничего для того, чтобы хоть как-то куда-то подвинуться. А компромисс – это всегда уступки с обеих сторон. Не бывает одностороннего компромисса. Односторонний компромисс – это уже не компромисс.

Это начало раздражать Трампа, и, на мой взгляд, это была последняя капля – история с якобы нападением, атакой на резиденцию на Валдае.

– Мы видим, что в последнее время Трамп ввел в круг переговорщиков своего зятя Кушнера, начались разговоры о том, что Трамп может быть лично заинтересован, с точки зрения финансовых интересов своей семьи, в сотрудничестве с Российской Федерацией. Считаете ли вы, что сегодня России, Путину, Кремлю есть что предложить лично Трампу и его семье для того, чтобы решить свои вопросы в Украине?

– Вообще, ходит много слухов, что якобы Трамп договорился с Путиным и обменял Венесуэлу на Украину. Я считаю, что это миф, созданный в недрах Кремля, и который активно внедряется Кремлем же. И вопрос не в том, есть ли что Путину предложить Трампу. Вопрос в том, а нужно ли в принципе Трампу сегодня на сегодня договариваться с Путиным?

Если и когда то, что он делает в Венесуэле, завершится успехом с точки зрения Трампа, то почему подобную конструкцию нельзя применить и в другом месте? Я уверена, что многие кремлевские чиновники, видя то, что происходит в Венесуэле, могут начать думать: а зачем нам этот придурок Путин, который от всего отказывается? Ему же Трамп в Анкоридже предлагал достаточно интересные вещи, которые позволяли выйти из международной изоляции и начать снова торговать хотя бы с Соединенными Штатами. Но этот придурок – я имею в виду Путина – от этого отказался.

Почему в этой ситуации какие-то люди не подумают: может, и нам точно так же договориться с Трампом и сдать ему Путина, и тут-то и откроются возможности для экономического взаимодействия с Соединенными Штатами? А с этим старым идиотом, который заботиться только о своих хотелках и перестал о нас думать, что делать? Только мешок на голову и в вертолет или в самолет.

– Вы обратили внимание на то, что роль Дмитриева как главного переговорщика с Соединенными Штатами существенно возросла? Он уже и Лаврова подвинул, поэтому говорят об их конфликте. Допускаете ли вы, что в контексте того, что вы сказали ранее об идее сдачи Путина, именно Дмитриев может проводить тематические переговоры и консультации с Соединенными Штатами?

– Я думаю, что такого рода консультации будут проводить совсем другие люди, а не Дмитриев. Что касается Лаврова, то все-таки есть достаточно обоснованные слухи о том, что он болен. Вполне возможно, что он настолько мало во всем участвует из-за состояния здоровья. К тому же он давным-давно собирался уходить в отставку, но Путин его все время не отпускал.

Поэтому, мне кажется, что Дмитриев сегодня, скорее, декоративная фигура, которая важна для Путина как некий символ того, что переговоры с Соединенными Штатами продолжаются. Но смотрите, какие же переговоры, если танкеры задерживаются, какие же переговоры, если вносится законопроект об адских санкциях? Казалось бы, тут уже пахнет не переговорами, а чем-то совершенно другим.

Но то, о чем мы с вами говорили, о возможных других сценариях развития событий – на мой взгляд, это будет позже, после того, как ситуация с Венесуэлой чуть-чуть продвинется дальше и все увидят, о чем можно договариваться с Трампом.

– То есть вы допускаете, что Трамп может реализовать сценарий в отношении Путина, подобный тому, который он реализовал в отношении Мадуро?

– Не в прямом виде, потому что Россия все-таки побольше, чем Венесуэла, и для того, чтобы такой сценарий был осуществлен, он должен быть уверен, что те люди, которые готовы ему отдать Путина, в состоянии контролировать ситуацию в стране. Поэтому тут сценарий все-таки будет чуть более прихотливым.

Но у нас еще на очереди Иран, так что посмотрим, какой сценарий будет осуществляться там, если он, конечно, будет осуществляться. Поэтому, мне кажется, в этом году нас ждет очень много интересного.