Местные до сих пор говорят о 'братстве' и не понимают войны: журналистка объяснила ситуацию в Судже

Украинские военные полностью контролируют город Суджа Курской области РФ, они подкармливают местное население, брошенное на произвол судьбы российскими властями – россияне же благодарят украинских воинов за гуманное отношение. Однако несмотря на то, что война уже пришла к ним домой, жители Курщины никак не могут понять, почему она продолжается.

Несмотря на то, что их страна ворвалась в Украину еще в 2014-м, эти люди продолжают рассказывать о "братских народах" и оправдывать свое бездействие тем, что они "люди маленькие". Гнетущими впечатлениями от атмосферы в Судже поделилась журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко, которая приехала туда для того, чтобы снять репортаж.

Свой рассказ журналистка начала с того, что расставила точки над "і" в вопросе "сноса" в Судже памятника Ленину. Эту новость накануне активно тиражировали российские пропагандисты и обсуждали украинцы в соцсетях.

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"О Судже, которую вы все обсуждаете... Ленин на месте, но улучшенный (без половины головы), но в общем ситуация печальная, как потемки в чужой душе", – отметила Чайко, показав фотографию с безголовым "вождем мирового пролетариата".

Журналистка также описала ситуацию и общую атмосферу в Судже: за более чем 10 лет, прошедших со времени оккупации и аннексии Россией украинского Крыма, начала войны на Донбассе, после тысяч убитых и искалеченных, миллионов беженцев и десятков стертых с лица земли городов и сел местные жители так и не поняли, почему война продолжается. И почему она в конце концов вернулась домой, в РФ.

"Город Украина контролирует. Люди благодарят наших военных, потому что те кормят и не оскорбляют – это истинная правда, но население не понимает, почему идет война. Они продолжают говорить о братстве, о том, что они – люди маленькие. Некоторые даже на украинском языке. Мы вступаем в дискуссию, потому что наболело, хотя реально, с кем там спорить? Старики, которых бросила их "матушка" и их гнилой болезненный царек", – отметила Чайко.

Она также отметила ту мировоззренческую и цивилизационную пропасть, которая разделяет украинцев и россиян.

"Победобесия не будет. Потому что мы не такие", – лаконично сформулировала журналистка.

Она также обратила внимание на то, что украинские военные сдерживают мародерство со стороны местных, в отличие от российских освободителей, которые сами тащили из украинских домов все, до чего могли дотянуться.

"Аптека и магазин на центральной площади – полные товара, хотя и без окон... и не работают. Выглядит это ужасно. Потому что вокруг – следы боев. И звуки тоже. Дома гражданских – целые. А вот вокруг постоянно бахает. И административные дома побиты. Пустота. На украинской территории дышится легче. Даже на неспокойной ныне Сумщине", – отметила Чайко.

Также она добавила, что россияне, увидев украинских журналистов, обращаются к ним с просьбой сообщить их родственникам, что они живы, что украинцы их не обижают.

Напомним, ранее в сети показали, как сейчас выглядит российский город Суджа, ставший известным в начале операции ВСУ на Курщине.

Также сообщалось, что на сообщение о том, что в Судже якобы упал памятник Ленину, сеть отреагировала мемами.