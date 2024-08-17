Как сейчас выглядит российский город Суджа, ставший известным в начале операции ВСУ на Курщине: фото и видео

Украинские журналисты побывали в городе Суджа Курской области, который контролируют украинские военные, и показали, какой он сейчас выглядит. На улицах видны последствия боевых действий и остатки сожженной российской техники. Местные жители жалуются, что их бросили власти, а в других российских городах называют "хох*ами".

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"Нас покидали банда этих богачей, начальство. Как положено, не объявили, что эвакуация. Самые богатые уехали, а мы остались. И теперь коридор не просят даже", – рассказала супруги – жители Суджи журналистам "Громадського".

По городу местами встречаются одиночные люди, которые говорят фактически на украинском языке.

Однако просят не показывать своих лиц, потому что переживают о своей безопасности.

"Света нет, газа нет, воды нет. Нас даже не предупредили, что эвакуация, что едут. У кого машины, они все выехали, а мы остались", – рассказала одна из жительниц Суджи.

По ее словам, военных армии РФ в городе "не было и близко", а российская полиция и Росгвардия сбежали едва ли не самыми первыми.

"Когда куда-то поедем куда-то подальше, в другой город – "О, хох*ы", – признается женщина и добавляет, что "еще до революции Суджа была Суджанским уездом Сумской губернии".

А на фото из Суджи, которые опубликовал "Укринформ", видны последствия боевых действий.

На один из фото попал сожженный российский танк, который "припарковался" прямо на заправке "Нефтетранс". Символизма фотографии придает рекламный лозунг предприятия: "Заправь качественно".

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что Силы обороны Украины 16 августа продвинулись к юго-востоку от Суджи на Курщине. Украинские защитники сохраняют присутствие на всей территории, которая заявлялась как подконтрольная ВСУ, и разрушили, вероятно, два моста через Сейм в Глушковском районе.

Напомним, ранее в сеть попали спутниковые фото газоизмерительной станции "Суджа", на которых видно, что она подверглась разрушениям. Эта станция – единственная точка, по которой газ из РФ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам. С началом боевых действий в Курской области сообщалось о том, что Украина контролирует ГИС "Суджа".

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