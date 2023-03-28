Метинвест передал украинским защитникам беспилотник 'Эльф'

Украинские военные получили беспилотник "Эльф" - дрон с надежной навигацией, способный пролететь более 100 км. Его приобрела для бойцов компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт".

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"Мы были поражены этим дроном. Первая его главная особенность – он очень РЕБ-устойчив и может пролетать с навигацией там, где этого не могут делать другие борта. Плюс у него дальность на 70 километров в одну сторону", – рассказывает военный.

Боец отметил: для военных чрезвычайно важными характеристиками беспилотников является компактность, а также скорость запуска и сбора, потому что в условиях, где они применяются, нужно действовать максимально быстро. Кроме того, необходимая характеристика — навигация и хорошая связь с бортом. И с этими задачами "Эльф" справляется отлично.

"Эльф" – это дальний разведчик в режиме фотолит. Он оснащен защищенной GVS-системой и может работать до 2 часов в воздухе с дальностью до 70 километров на вражеских территориях. У него хорошая аэродинамика и очень малая скорость, за счет этого его почти не слышно в воздухе уже с высоты 200-300 метров. Этот борт приобрел благодаря "Стальному фронту" Ахметова, а теперь он будет помогать ребятам", - говорит директор ООО "Эльф Системс" Владимир Варванский.

Напомним, Метинвест также передал бойцам уже более 140 мобильных укрытий из волнистой стали, которые при правильной установке способны выдержать обстрел 152-мм снарядами. Также бойцы получили от компании 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова.

Компания передала защитникам более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.