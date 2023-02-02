'Метинвест' передал ВСУ уже 100 мобильных укрытий, начаты тесты 'мобильной капсулы' для гражданских

Компания Метинвест изготовила и передала бойцам сотню специальных мобильных укрытий. Большинство из них защищают ваенных на участках фронта, где идут самые ожесточенные бои, в том числе под Бахмутом. Помощь передали в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщают на сайте компании.

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Безопасные модули – среди самых необходимых для защитников средств защиты, ведь они позволяют оперативно обустроить укрытие на передовых позициях. Сборная постройка диаметром 2 метра и длиной в 6 метров при правильной установке (на полтора метра под землей) может выдерживать обстрелы артиллерией калибром до 152 мм. Именно поэтому география размещения капсул широка: они надежно берегут жизнь бойцов в Авдеевке, Покровске, Запорожье и Житомирщине. А на днях Метинвест передал защитникам сотое по счету укрытие: оно будет спасать жизнь воинов под Бахмутом.

"Бойцы Украины защищают наши города и украинцев круглосуточно. А Метинвест системно оказывает помощь ВСУ, чтобы поддержать боевой дух воинов и волю к борьбе. Мы верим в победу Украины и делаем все возможное для этого", - заявил Операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Каждое такое укрытие оборудовано полевой печью, позволяющей согреться, разогреть пищу и высушить одежду. Также в капсуле предусмотрены воздушные коммуникации и оружейные стеллажи, есть основной и резервный выходы на поверхность. На производство одного укрытия нужно почти 2 тонны стали Метинвеста, а работа над ним длится 165 человекочасов.

Кроме того, специалисты Метинвеста разработали прототип капсулы, который может использоваться и для гражданских. Диаметр и длину конструкции увеличили в полтора раза, доработали внутреннее оборудование, спальные места заменили лавками. В настоящее время продолжаются финальные тестирования.

Группа Метинвест является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. Металлурги передают на передовую более 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками. Кроме того, Метинвест собственными силами и в сотрудничестве с партнерами производит 5000 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 1200 дронов и 1800 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций. Кроме того, на фронт было направлено около 800 автомобилей и миллион литров горючего. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 4,3 млрд грн.