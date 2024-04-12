Методы нацистской Германии: в Луганской области российские оккупанты собрали и сожгли книги на украинском языке. Фото

Оккупанты в Луганской области изъяли из библиотечных фондов образовательных учреждений всю литературу, написанную на украинском языке. Собранные книги и учебники российские варвары сожгли, уподобившись немецким нацистам, действовавшим такими же методами в 30-х годах прошлого столетия.

Об этом рассказал военнослужащий из Кадиевки Артем Карякин на псевдо "Восточный" в своем Telegram-канале. Он также обнародовал фотографии, сделанные на месте пожарища.

Артем Карякин вспомнил, как в январе этого года опубликовал документ, попавший ему в руки. Это было обращение фейкового "министерства образования и науки ЛНР" к руководителям образовательных учреждений временно оккупированной Луганской области с требованием изъять из библиотечных фондов все книги, написанные на украинском языке. В документе также говорилось о запрете использования какой-либо украинской литературы.

"Тогда еще многие спрашивали: что они будут делать с этой литературой дальше? На днях источники из оккупированной Луганщины прислали мне фотографии одного из мест ликвидации украинских книг, где их сжигали", – сообщил военнослужащий.

Он предположил, что таких мест по всей оккупированной области очень много, поскольку российские оккупанты начали охоту на книги на украинском языке уже давно.

Как видно из фото, на пожарище среди остатков книг есть учебники по истории Украины, юриспруденции и правоведению.

"Россияне в своей пропаганде любят присваивать украинцам методы нацистской Германии, но вот на самом деле используют их именно они", – отметил Артем Карякин.

Отметим, что в 1930-х годах в нацистской Германии проводились кампании культурного геноцида, во время которых массово сжигали книги на оккупированных территориях. Нацисты уничтожали все книги, которые не поддерживали или не слишком горячо поддерживали нацизм. Первыми сожженными книгами были книги Карла Маркса и Карла Каутского, но также в огне сгорели произведения многих известных на весь мир авторов, включая Альберта Эйнштейна, Хелен Келлер, писателей, которые писали на французском и английском языках.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях Украины борются с украинскими книгами. Захватчики массово изымают связанную с Украиной литературу из библиотек и школ.

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