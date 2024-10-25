Между совком и НАТО. Как и кем ведется воспитательно-психологическая работа в ВСУ

Президент Украины в своем Плане победы прозрачно намекнул, что у нашей страны есть собственно два выхода – или нас принимают в НАТО, или же придется задуматься о возвращении ядерного оружия. Но второй выход довольно проблематичный, а насчет НАТО мы все-таки не вполне готовы – в армии, в области ведения воспитательной работы, до сих пор существуют структуры советского образца, которые просто называются по-другому. Подробности рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

От замполита к морально-психологическому обеспечению

Если в советские времена воспитательной, идеологической и информационной работой в воинских частях занимались замполиты (заместители командира по политической работе), то сейчас указанные функции выполняют три структуры.

Еще в августе 1991 года, после путча, вышел указ "Об упразднении военно-политических органов", и уже в сентябре должность "замполит" была переименована на "помощника командира по воспитательной работе". В уже независимой Украине в армии, естественно, были только заместители по воспитательной работе. А "ленинские комнаты", где еще полгода назад бойцы вечерами смотрели программу "Время", а по воскресеньям – "Служу Советскому Союзу", переименовали в "шевченковские".

В мае 1999 года приказом министра обороны Украины было создано Главное управление морально-психологического обеспечения ВСУ, и помощники командира по воспитательной работе были переименованы в офицеров по МПО. Но со времен замполитов их функции не изменились: информационно-пропагандистское и психологическое обеспечение, социальная и культурно-воспитательная работа, а также информационно-психологическое противодействие.

"Офицеры по морально-психологическому обеспечению – это заместители командиров – есть во всех воинских подразделениях, начиная от бригады до ротного уровня", – рассказывает в комментарии OBOZ.UA спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

При этом уже на уровне батальона у офицера по МПО может быть до двух помощников, сержантов.

Главная цель – дать правдивую и четкую информацию

Институт пресс-офицеров в украинской армии стартует с декабря 1991 года, когда была создана пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Уже в 1992 году были созданы пресс-центры видов ВСУ – ВМС, ВВС, чуть позже Сухопутных войск, и оперативных командований – Западного (Львов), Южного (Одесса) и Северного (Чернигов). Также через некоторое время, когда украинские военнослужищие начали активно принимать участие в миротворческих операциях НАТО и надо было идти в ногу со временем, пресс-офицеры появились в армейских корпусах", – рассказывает OBOZ.UA бывший руководитель пресс-службы Минобороны Игорь Халявинский.

В настоящее время пресс-службы ВСУ работают на уровне бригад или отдельных батальонов, по штатным должностям предусмотрено три пресс-офицера.

"Пресс-офицеры нужны обязательно, есть четко обозначенный перечень их служебных обязанностей – от предоставления четкой корректной информации до сопровождения журналистов, обеспечения их физической безопасности", – говорит OBOZ.UA бывший заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

В украинской армии есть капелланы всех конфессий

В 2014 году, с начала российско-украинской войны, украинские священнослужители различных конфессий начали посещать зону АТО, при этом их статус не был формально определен. В ноябре 2021 года был принят закон Украины "О Службе военного капелланства", которым был нормирован вопрос осуществления капелланской деятельности. А в 2022-м была образована Служба военного капелланства как отдельная структура в составе ВСУ, которая подчиняется непосредственно главнокомандующему.

"Естественно, в украинской армии воюют представители разных конфессий, и какой веры капеллан – это зависит от конкретного подразделения, коллектива. Капелланы входят в структуры ВСУ на уровне бригад или отдельных батальонов, в штате предполагается два человека. И если начальник службы – христианин, то его замом вполне может быть мусульманин или иудей", – рассказывает OBOZ.UA начальник капелланской службы Сухопутных войск ВСУ Лариса Полянская.

Многие службу капелланов считают самой эффективной с точки зрения психологической и воспитательной работы с военнослужащими.

"Сам я атеист, и мне как-то все равно, но я работал с капелланами. Они реально выезжали на линию, разговаривали с пацанами, молились. Они действительно помогали бойцам – прийти, так сказать, в себя, выпустить пар, не сорваться с катушек", – рассказывает OBOZ.UA Борис, пресс-офицер одного из батальонов ВСУ.

Третий лишний?

Но в любом случае сейчас в ВСУ целых три структуры, которые занимаются немного схожей работой. Не много ли?

"Офицеры по МПО – они как были, по сути, замполитами советского образца, так, в принципе, ими и остались. Чтобы они реально влияли на морально-психологическое состояние войск, я ни разу не ощущал, откровенно говоря. Все делают по тем же лекалам. Главное, чем они занимаются, – воспитывают бухариков и оформляют документы на тех, кто сбежал. Ну и собирают слухи и доносят их командирам… Да, иногда еще какой-нибудь концерт организуют", – говорит пресс-офицер Борис.

Кстати, по словам офицера ВСУ Михаила Ромася, еще с лета 2023 года обсуждается ликвидация, разделение или иное реформирование структуры по морально-психологическому обеспечению.

"Главное сейчас, я считаю, – развивать гражданско-военное сотрудничество, по образцу НАТО. Создаются патронатные службы для поддержки военнослужащих и их семей, эти структуры в том числе будут заниматься сопровождением раненых в учреждениях здравоохранения, координацией и обеспечением связи с семьями пленных, пропавших без вести или погибших военных", – говорит Сергей Череватый.

Но тут важно, конечно же, создать действительно нужную и работающую структуру. А не плодить военную бюрократию.