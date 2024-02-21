Миллиардер из Чехии задонатит $2 млн на FPV-дроны для Украины за репосты в соцсети: что происходит

Чешский миллиардер Ян Барта решил помочь со сбором средств на FPV-дроны для Сил обороны Украины. За каждый репост своего сообщения он пообещал отправить 100 долларов на счет проекта Nemesis, который собирает деньги на 10 тысяч FPV для Украины.

Об этом Барта написал на своей странице в соцсети Х. В то же время он отметил, что его максимальный донат в рамках этой акции может составить 2 миллиона долларов.

"Мы живем во время, которое все больше напоминает вторую половину 1930-х годов. Я не мог бы жить спокойно, осознавая, что я ничего не сделал, чтобы остановить еще одного Гитлера. В свете колебаний республиканцев и в память о Навальном я отдам $100 на FPV-дроны для Украины за каждый RT", – писал Барта.

На момент написания этой новости пост инвестора собрал уже 29 тысяч репостов – таким образом был достигнут поставленный им предел.

"Это было безумие! Чтобы достичь цели, понадобилось менее 24 часов. Публикацию просмотрели 1,2 миллиона человек, надеясь, это поможет стимулировать больше людей поддерживать Украину", – отметил миллиардер.

Он сообщил, что уже перечислил 400 тысяч долларов на FPV-дроны, а остальные средства отправит в течение нескольких дней.

"И, конечно, пожалуйста, присоединитесь ко мне в любой форме поддержки Украины, если у вас есть подобное чувство. Я понимаю, что должно быть особенно много богатых американцев, испытывающих отвращение к тому, что делает Республиканская партия – обходите их стороной и идите прямо", – призвал Барта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Чехии инфлюенсер и ведущий Камил Бартошек, более известный под псевдонимом Kazma, раздал случайным людям миллион долларов. Для масштабной благотворительной акции он нанял вертолет и устроил квест.

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