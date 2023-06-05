Миллионы боеприпасов и антидроны: Литва готовит новый пакет помощи Украине

Мир продолжает поддерживать Украину в противостоянии вооруженной агрессии государства-террориста России. На этот раз Литва анонсировала новый пакет военной помощи нашей стране.

Видео дня

В него входят миллионы боеприпасов и антидроны. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

"Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Миллионы боеприпасов, антидроны..." – написал он.

Также Анушаускас отметил, что через две недели, после встречи в формате Ramstein, власти его страны объявят больше информации о поддержке Украины.

Отметим, Анушаускас уверен, что заявлениями по поводу размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси российский диктатор Владимир Путин пытается запугать союзников Украины. Также кремлевский лидер стремится вызвать недовольство некоторых политиков на Западе поддержкой нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Литве признана российская частная военная компания "Вагнер" террористической организацией. Литовские депутаты заявили, что эта ЧВК представляет угрозу национальной и общественной безопасности, и подтвердили поддержку наемников на государственном уровне в РФ, несмотря на то, что деятельность частных военных компаний в государстве-агрессоре запрещена законодательством.