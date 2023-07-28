Министр обороны Эстонии о помощи Украине в войне: у нас нет других вариантов

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что все союзники Украины должны усиливать военную помощь стране в условиях полномасштабного вторжения России и контрнаступления ВСУ для освобождения захваченных территорий. У стран нет другого выбора, поскольку Украина должна выиграть эту войну.

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Об этом он рассказал в интервью изданию АрміяInform, опубликованном в четверг, 27 июля. Глава ведомства отметил, что помощь, которую Эстония отправила Украине за последние 500 дней составляет более 1% ВВП страны и является показателем №1 в мире в этом измерении.

Он уверен, что также должны поступить и другие государства.

"Мы все понимаем, что и дальше должны помогать Украине, чем можем. Время определенно имеет значение. У нас нет других вариантов, ведь мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, то должны помогать ей в этом", – заявил Певкур.

Он напомнил, что контрнаступление Сил обороны на фронте продолжается, поэтому необходимо помогать Киеву вооружением.

Глава эстонского оборонного ведомства также рассказал о сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и Минобороны страны в оборонной сфере. Это не только формальное соглашение о сотрудничестве, но и практические уроки, которые Эстония берет с украинского поля боя.

"В Эстонии пересмотрели подход, в частности, по закупкам и временным границам. Действительно, мы уже сделали значительные новые инвестиции, в частности, в артиллерию, береговую оборону и противовоздушную оборону. Это уроки, которые мы извлекли из украинского опыта, и мы должны совершенствоваться. Именно то, что мы сейчас делаем, не только в Эстонии, но и в НАТО", – отметил Певкур.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны Эстонии в ближайшие четыре года закупит боеприпасов на сумму более 1,2 млрд евро. Соответствующая информация утверждена в плане развития страны на 2024-2027 год.

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