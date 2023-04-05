Министр обороны Литвы посетил Харьков и заверил Украину в поддержке: Резников рассказал о встрече. Фото

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 5 апреля посетил Харьков. В изувеченном российскими войсками облцентре он провел ряд встреч с представителями военного руководства Украины и местных властей.

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Фотографии из Харькова Анушаускас опубликовал в своем Twitter. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил литовского коллегу за поддержку и готовность принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

"Харьков. Интенсивные встречи, разговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, начальником Харьковского гарнизона бригадным генералом Сергеем Мельником, председателем Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым и городским председателем Игорем Тереховым", – написал министр обороны Литвы, опубликовав фото, сделанные во время его визита в Харьков.

На фотографиях министр обороны Литвы показал изуродованный российскими обстрелами Харьков. Враг регулярно наносит удары по гражданским объектам и жилым домам.

Относительно визита литовского коллеги высказался также министр обороны Украины Алексей Резников. Он выразил благодарность Литве за постоянную поддержку.

"Я был рад принимать своего отважного друга и коллегу Арвидаса Анушаускаса в Харькове и его окрестностях. Наш второй по величине город живет всего в 40 км от границы с террористическим государством. Живет под огнем. С такими друзьями как Литва мы восстановим мир и отстроим наши города!" – отметил Резников.

Напомним, накануне стало известно, что россиянам запретили покупать недвижимость в Литве. Запрет будет действовать, по меньшей мере, до 2024 года. Она не будет распространяться на россиян, имеющих вид на жительство в Литве, а также тех, кому квадратные метры достались в наследство.

Также сообщалось, что 17 марта Литва и Бельгия объявили о новой помощи Украине: украинской армии они передадут 155-мм боеприпасы и грузовики.