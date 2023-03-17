Литва и Бельгия объявили о новой помощи Украине: передадут 155-мм боеприпасы и грузовики

Литва в рамках нового пакета военной помощи для Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России, передаст боеприпасы калибра 155 мм и транспортные средства. Кроме того, о новом пакете военной поддержки объявила и Бельгия – Киев получит 240 военных грузовиков.

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Так, издание De Standaard в четверг, 16 марта, сообщило, что Брюссель отправит машины Киеву уже на следующей неделе. Некоторые автомобили оснащены кранами и эвакуаторами. С грузовиками будут переданы также запасные части и инструкции по использованию.

Как отмечается, армия государства имеет на вооружении 400 таких грузовиков марки Volvo. Однако от них планируется отказаться уже в 2023 году, но большинство передадут ВСУ. Перед тем как принять решение о передаче грузовиков, Бельгия консультировалась с украинской стороной. Среди запросов Киева была такая помощь.

В то же время глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас также сообщил о новой помощи для Вооруженных сил Украины. Как он отметил на своем аккаунте в Twitter, Вильнюс передаст Украине боеприпасы калибра 155 мм, транспортные средства и военные пайки.

По его словам, общая стоимость военной поддержки, которую Литва оказывает Украине, скоро достигнет 450 миллионов евро.

На сайте литовского оборонного ведомства отметили, что еще одной формой поддержки, которую Литва оказывает Украине, являются военные учения, в ходе которых в 2023 году планируется обучить 1600 украинских военных. 40 литовских инструкторов будут способствовать обучению Миссии ЕС по поддержке Украины в Германии. С начала года литовские инструкторы научили уже 250 украинских воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным The Wall Street Journal, украинские войска ежемесячно используют около 100 тысяч боеприпасов калибра 155 мм. США спешат подготовить Киев к весеннему контрнаступлению и ищут снаряды для Украины по всему миру.

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