ВСУ используют почти 100 тысяч 155-мм боеприпасов в месяц, США ищут снаряды для Украины по всему миру – WSJ

Украинские войска ежемесячно используют около 100 тысяч боеприпасов калибра 155 мм. США спешат подготовить Киев к весеннему контрнаступлению и ищут снаряды для Украины по всему миру.

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Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Издание отмечает, что США все больше "залезают в карман" своих глобальных запасов артиллерийских снарядов из-за того, что некоторые союзники не желают или не могут поставлять достаточно боеприпасов для Украины.

"Если мы не будем поставлять им достаточно артиллерии и боеприпасов, все это дело будет интеллектуальным упражнением", - сказал о весеннем наступлении американский военный аналитик Майкл Кофман, исследователь российского военного комплекса.

По словам некоторых военных аналитиков, на сегодняшний день значительная часть снарядов для Киева поступает из военных запасов США, что привело к снижению их уровня.

В то же время, Пентагон не комментирует специфику запасов, из которых он изымает боеприпасы для поставок Украине.

"Департамент имеет запасы, расположенные по всему миру, и мы не изымаем их без поддержки и консультации с нашими союзниками и партнерами", — заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

США также пытаются увеличить собственное производство, но наращивание этих усилий — процесс, который длится несколько месяцев, поскольку необходимо открыть и подготовить заводские линии, нанять работников. По данным армии США, к началу войны Соединенные Штаты могли производить около 13 000 патронов калибра 155 мм в месяц.

Этот месячный показатель подскочил примерно до 20 000 в этом году, и США надеются увеличить его до 50 000 к следующему году.

Кроме собственного производства и запасов США ищут больше артиллерийских снарядов для Украины в странах, обладающих большими запасами или способных производить большие объемы боеприпасов.

В частности, США пытались убедить Южную Корею, имеющую большой запас артиллерии, поставлять боеприпасы в Украину. Но Сеул не хочет открыто противостоять Москве и пытается сохранять нейтралитет в войне между Украиной и Россией.

По словам официальных лиц, переговоры с Сеулом продолжались несколько месяцев. Южная Корея заявила, что не хочет, чтобы ее боеприпасы появлялись на поле боя в Европе, но рассмотрит возможность продажи своей артиллерии США, если Вашингтон сможет гарантировать, что она пойдет только на пополнение американских запасов.

США согласились закупить партию у 200 000 патронов у южнокорейского производителя Poongsan, также при условии, что они будут использованы для пополнения внутренних запасов, а не будут отправлены в Украину, сообщил один из американских парламентариев.

Индия, также имеющая большие запасы артиллерии, оказала такое же сопротивление, отмечает издание, ссылаясь на информацию американских чиновников.

Во время поездки на Ближний Восток на прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин попросил Египет предоставить Украине больше своих 155-мм снарядов и оборудования советских времен, но пока не получил ответа.

Страны, использующие боеприпасы калибра 155 мм, включают почти всех членов НАТО, союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, большинство стран Ближнего Востока и многие страны Юго-Юго-Восточной Азии и Африки, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Но многие из этих стран либо не имеют достаточной артиллерии для продажи за границу, либо не хотят участвовать в конфликте, говорят чиновники.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете Джон Гербст сообщил, что с помощью Штатов Украине удалось уничтожить от 30% до 50% военного потенциала России. В то же время 50 млрд долларов в год, которые Вашингтон выделяет Украине, составляют всего 6% оборонного бюджета США.

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