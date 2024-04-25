Министр обороны Польши заявил, что его страна готова помочь вернуть военнообязанных украинцев

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может предоставить Украине помощь в вопросе возвращения домой военнообязанных мужчин. Он подчеркнул, что граждане Украины имеют перед своим государством обязанности.

Польша и раньше предлагала помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, чтобы они исполнили свой гражданский долг, отметил глава ведомства. Его слова процитировало издание Reuters.

В то же время, польский министр не уточнил, о какой именно помощи идет речь, и каким образом возможно возвращение украинцев из Польши в Украину.

"Возможна любая помощь", – сказал министр, отвечая на вопрос о том, как бы отреагировала Варшава, если бы Киев попросил помощи в возвращении домой мужчин, у которых истек срок действия паспортов.

Косиняк-Камыш заявил, что поляки якобы возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в отелях и кафе" в то время, как Польша вынуждена "прилагать большие усилия" для помощи Украине.

"Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и слышат, сколько усилий мы должны прилагать, чтобы помочь Украине", – сказал он.

Глава минобороны Польши добавил, что поддерживает украинцев, воюющих на передовой. Также он выразил солидарность с теми, кто якобы сетует на то, что их соотечественники покидают страну, чтобы избежать призыва.

"Граждане Украины имеют обязанности перед государством. Мы давно предполагали, что мы также можем помочь украинской стороне в том, чтобы военнообязанные уехали в Украину", – сказал Косиняк-Камыш.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) больше не смогут получать паспорта за пределами государства. Речь идет как о внутреннем паспорте гражданина Украины, так и о заграничном. В случае с паспортами для выезда за границу это касается документов, оформляемых через ГП "Документ", консульств нововведение не касается, отметили в МИД.

В то же время предоставление консульских услуг мужчинам от 18 до 60 лет приостановлено. Эта категория мужчин сейчас может получить только документ для возвращения в Украину.

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