Министр обороны Путина пожаловался США на возможную 'тайную операцию' Украины против России – СМИ

12 июля 2024 года состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств США и РФ Ллойдом Остином и Андреем Белоусовым. Инициатором звонка стал российский министр: он пожаловался главе Пентагона на то, что Украина якобы готовила против России "тайную операцию", которая, полагают в Москве, была согласована с США.

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В Пентагоне причастность к подготовке каких-либо "тайных операций" опровергли, в то же время информированные источники в оборонном ведомстве США подчеркнули, что подобные обвинения со стороны РФ американцев удивили и что Киев не всегда посвящает американских партнеров в свои замыслы. Об этом сообщает The New York Times.

Автор материала отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину контакты между министерствами обороны РФ и США практически сошли на нет. За более чем два года великой войны Остин общался с главой МО РФ всего пять раз. И почти всегда инициатором разговоров выступал Пентагон: сохраняя каналы для диалога открытыми, в США надеялись избежать эскалации.

Однако 12 июля Остин "получил необычный запрос от необычного абонента": о разговоре с главой Пентагона попросил назначенный в мае на должность министра обороны РФ Белоусов.

С преемником Сергея Шойгу Остин до этого общался только раз: 25 июня Пентагон инициировал телефонный разговор, стремясь "сохранить линии связи открытыми".

Как пишет издание со ссылкой на двух официальных лиц США и еще одного чиновника, информированного о содержании разговора, Белоусов звонил по телефону Остину, чтобы пожаловаться на Украину. По его словам, россиянам стало известно про украинскую тайную операцию против России, которая, по их мнению, была санкционирована США. Поэтому Белоусов взялся допытываться у Остина, знал ли Пентагон об этой "тайной операции" и осознают ли в США, что она "может усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном".

"Официальные лица Пентагона были удивлены утверждением и не знали о каком-либо таком сговоре, сказали двое американских чиновников на условиях анонимности... Но независимо от того, что господин Белоусов раскрыл, все три чиновника сказали, это восприняли достаточно серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали: если вы думаете о чем-то подобном, не делайте этого", – рассказывает The New York Times рассказ собеседников.

В то же время, подчеркивает издание, несмотря на серьезную зависимость Украины от США как в военной, так и в разведывательной и дипломатической поддержке, украинцы не всегда рассказывают американским коллегами о своих замыслах и деталях запланированных военных операций. Особенно это касается операций, направленных на поражение военных целей в тылу врага.

"Эти операции разочаровали официальные лица США, которые считают, что они заметно не улучшили позицию Украины на поле боя, но создали риск оттолкнуть европейских союзников и расширить войну", – отмечает автор материала.

Он также перечисляет украинские операции, которые вызвали недовольство США. Среди них – атака на российскую авиабазу "Саки" во временно оккупированном Крыму летом 2022 года, первый удар по Крымскому мосту в октябре того же года, во время которого был использован грузовик со взрывчаткой, а также атаки беспилотников на объекты в глубине РФ. Такие действия Украины, полагают в США, могут привести к "эскалации".

"Президент России Владимир Путин часто называет такие удары "террористическими атаками", и Кремль использует их в качестве доказательства, чтобы подтвердить фальшивое заявление господина Путина о том, что его вторжение в Украину на самом деле является оборонительной войной. Несмотря на возражения США, российские официальные лица публично настаивают, что такие удары не могли бы произойти без одобрения и поддержки США", – уточнил автор материала.

О какой именно "тайной операции" говорил Белоусов – инсайдеры издания не рассказали.

"Был ли вероятный украинский сговор в этом месяце реальным и неизбежным, до сих пор неясно, как и то, какую форму он мог иметь. Представители Пентагона и Белого дома говорят, что пока ничего не произошло. Они отказались подробно описывать разговор, но отметили необходимость диалога между противниками", – отмечено в материале.

Официально же обе стороны, как российская, так и американская, отделались общими фразами относительно факта и предмета разговора Остина и Белоусова.

"В ходе разговора государственный секретарь отметил важность поддержки линий связи на фоне продолжающейся войны России против Украины", — заявила представителям СМИ представитель Пентагона Сабрина Сингх через несколько часов после разговора.

При этом в Пентагоне отказываются отвечать на вопрос, говорил ли Остин о "тайной операции", на которую нажаловался ему Белоусов, во время последующего разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Между тем в российском минобороны подтвердили, что разговор был и что инициировал его Белоусов. По версии государства-агрессора, речь шла о "вопросе предотвращения угроз безопасности и снижении риска возможной эскалации". Ни о каких "тайных операциях" Украины в официальном заявлении МО РФ не упоминается.

В то же время в Кремле отказались прокомментировать информацию The New York Times, не ответили на запрос и в МО РФ.

Да и украинские чиновники оставили вопрос о "тайной операции" против России без ответа.

В то же время в официальном заявлении МО РФ отмечено, что Белоусов угрожал США "эскалацией" из-за того, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине. А знакомые с содержанием разговора американские чиновники добавили: в ответ Остин предостерег Белоусова от угроз со стороны России войскам США в Европе. За несколько дней до разговора Кремль снова прибег к ним, по привычке напустив тумана относительно того, как именно Москва будет "отвечать" Вашингтону на продолжение поддержки Украины и на то, что американские ракеты поражают вражеские цели как на оккупированных территориях, так и в приграничье России.

Напомним, ранее в США рассказали о подготовке к восстановлению Украины. Американские предприниматели ––представители частного сектора – имеют желание помогать украинцам уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

Заместитель министра торговли США Марис Ларго по этому поводу уже общалась с группой из примерно 200 компаний из Соединенных Штатов, Украины и других стран.