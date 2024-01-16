Министры обороны США и Украины согласовали дату следующего 'Рамштайна': когда он состоится

Следующее заседание контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-18) состоится 23 января 2024 года. Встреча состоится в онлайн-формате.

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Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Министры обороны США и Украины пришли к соглашению о дате.

"Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последнюю ситуацию на месте и предстоящее заседание виртуальной контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) 23 января. Министр Остин повторил, что Соединенные Штаты и наша коалиция из примерно 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба министра пообещали поддерживать тесный контакт.

Как сообщал OBOZ.UA, с сентября прошлого года работа группы Рамштайн переформатирована на длительную помощь нашему государству. В ее рамках рассматривается долгосрочное планирование в рамках коалиций – авиационной, противовоздушной, танковой и других.

Также стало известно, что министерство обороны Эстонии подготовило план по достижению Украиной победы в войне. Документ рассчитан на три года и предназначен для всех стран участниц рабочей группы Рамштайн.

Ранее в США указывалось на необходимость усиления защиты украинского неба. Это особенно важно в связи с приходом зимы и возобновлением энергетического террора со стороны войск РФ.

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