Минные поля и противотанковые рвы: Наев рассказал, как Украина укрепляет северную границу

По состоянию на 17 мая противник не готов вести наступательные действия против Украины на северном направлении. Однако учитывая все возможные сценарии, минирование местности, создание минированных завалов, противотанковых рвов и других фортификационных сооружений продолжается.

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О том, как воины укрепляют наши северные регионы, сообщил в Facebook командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев.Он заверил, что система инженерных ограждений играет значительную роль в сдерживании противника. Линии обороны разрастаются и совершенствуются каждый день.

"Исходя из вероятного характера действий врага, мы осуществляем комплекс мер по обеспечению готовности группировок войск, защищающих Северную операционную зону, к любым действиям противника, начиная с отражения авиационных и ракетных ударов, а также недопущения действий его диверсионных сил", – сказал генерал-лейтенант.

Система минно-взрывных и невзрывных заграждений наращивается непосредственно на государственной границе и в глубине обороны.

За последние десять суток (7-16 мая) установлены противотанковые минные поля и заграждения с использованием более 5,5 тыс. мин. Вдоль госграницы вырыто около 1,5 тыс. метров траншей и 3,5 тыс. метров противотанковых рвов. Оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Наев рассказал, что противовоздушная оборона Киева осуществляется по многоуровневому принципу эшелонирования. Это не только зенитно-ракетные комплексы малого и среднего действия, но и мобильные огневые группы.

– 10 мая генерал-лейтенант Наев показал на видео летательные аппараты врага, которые удалось сбить нашим Героям. Это Shahed, "Элерон", "Орлан", ZALA и другие.

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