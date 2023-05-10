"Будут защищать небо": Наев передал военным партию внедорожников для создания мобильных огневых групп ПВО. Видео
Командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев передал нашим защитникам очередную партию внедорожников. Они будут использоваться мобильными огневыми группами противовоздушной обороны.
Техника помоет усилить защиту неба на подступах к Киеву, а также над другими населенными пунктами севера и северо-запада страны. Об этом Наев сообщил в среду, 10 мая, в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Генерал-лейтенант отметил, что мир еще не сталкивался с таким огромным количеством авиационных и ракетных ударов.
"Но мы стараемся найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям. Пытаемся сделать невозможным поражение войск и максимально обеспечить защиту наших соотечественников и объектов критической инфраструктуры", – написал военный.
На видео он показал беспилотные летательные аппараты врага, которые удалось сбить нашим Героям. Это Shahed, "Элерон", "Орлан", ZALA и другие.
Как писал OBOZREVATEL:
– В США продолжат сосредоточивать внимание на увеличении поставок Украине средств противовоздушной обороны. В Белом доме заявили, что в последние дни комплексы ПВО, полученные украинскими военными от Запада, сбили большинство ракет, запущенных армией России.
– 9 мая Штаты объявили о выделении нам нового пакета военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. Кроме прочего, туда вошли системы ПВО, боеприпасы, артиллерийские снаряды. Президент Владимир Зеленский поблагодарил за это Вашингтон.
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