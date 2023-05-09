'Работаем над дополнительными оборонными пакетами': Зеленский отметил военную помощь США на $1,2 млрд. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал, что войдет в новый пакет помощи США стоимостью $1,2 млрд. Он также поблагодарил партнеров за военную помощь и поддержку.

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Об этом Зеленский сказал во вторник, 9 мая, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Глава государства также отметил, что Украина вместе с партнерами готовит очередной пакет санкций против России.

"Вчера, 8 мая, Европа и мир вспоминали о совместной победе над агрессией нацизма, о капитуляции того зла. А сегодня, 9 мая, мы вместе со всей свободной Европой, отмечая День Европы, чествуем достижения, которого просто не было бы, если бы не было победы над нацизмом. Не было бы у нас такой объединенной Европы – Европы без агрессий и реваншизма, Европы, уважающей разные культуры, преодолевающей споры исключительно в правовой плоскости и гордящейся разнообразием на нашем континенте", – отметил он.

Также Владимир Зеленский рассказал об итогах визита Урсулы фон дер Ляен в Украину.

"Визит Урсули фон дер Ляен, госпожи президента Европейской комиссии, был и символичным именно в этот день, и очень продуктивным. Мы обсудили и нашу оборону – то, чего должны достичь, и то, чего ожидаем от партнеров. Обсудили санкционное давление на Россию, активно готовим вместе с Европой 11-й санкционный пакет против России. Обсудили наши политические перспективы в европейской интеграции. Конечно, обсудили и экспортный спор с нашими соседями в ЕС. Должны преодолеть его в четком духе существующей между нами договорной базы", – рассказал президент.

Кроме того, глава государства поделился и результатами договоренностей с партнерами по военной помощи Украине.

"Есть очередные хорошие новости от партнеров. Из того, что можно сказать публично: есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов. Общий объем – 1 млрд 200 млн долларов. Артиллерия, защита от ракет и беспилотников террористов, другие вещи для усиления наших защитников и защитниц. Спасибо президенту Байдену, Конгрессу – обеим партиям – и каждой американской семье за неизменную поддержку и за американскую силу, которая придает нам прочность", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, США 9 мая объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли системы ПВО, боеприпасы, артиллерийские снаряды.