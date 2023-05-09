США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд: что в него вошло

США 9 мая объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли системы ПВО, боеприпасы, артиллерийские снаряды.

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Об этом 9 мая сообщили в Пентагоне. "Сегодня Министерство обороны объявило о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить неизменную поддержку США Украины, в том числе для укрепления ее противовоздушной обороны и удовлетворения потребностей в артиллерийских боеприпасах", – говорится в сообщении.

Новый пакет включает в себя:

– дополнительные средства ПВО и боеприпасы,

– оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины,

– боеприпасы для противодействия БПЛА,

– 155-мм артиллерийские и

– услуги спутниковой съемки,

– обучение и техническая поддержка.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – заявили в Пентагоне.

Новый пакет военной помощи будет финансироваться из средств Инициативы содействия безопасности Украины. В отличие от поставок оборудования, оружия и боеприпасов, отправляемых из складов Пентагона (что можно сделать достаточно оперативно), средства из упомянутого фонда будут расходоваться для обеспечения будущих потребностей Украины в сфере безопасности в последующие месяцы или даже годы, отмечает Associated Press.

Вместе с объявленным 9 мая пакетом объемы военной помощи США Украине за время полномасштабного вторжения составили почти 37 миллиардов долларов.

Напомним, недавно стало известно, что США и Австралия готовят совместный пакет военной помощи Украине. О нем может быть объявлено до конца мая.

Подробностей будущей помощи пока не раскрывают. Однако посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, комментируя информацию о пакете помощи, сказал, что "рано об этом говорить, но было бы хорошо, если бы что-то подобное было, потому что это очень помогло бы Украине".

Между тем, в США подчеркнули, что продолжат сосредоточивать внимание на увеличении поставок Украине средств противовоздушной обороны. В Белом доме подчеркнули, что с начала мая переданные западными партнерами украинским воинам комплексы ПВО помогли сбить большинство запущенных Россией ракет.