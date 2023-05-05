Белый дом: США сосредоточены на передаче Украине больше средств ПВО 

В США продолжат сосредоточить внимание на увеличении поставок Украине средств противовоздушной обороны. В Белом доме отметили, что за последние три дня комплексы ПВО, полученные украинскими военными от Запада, сбили большинство ракет, запущенных армией России.

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Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в четверг, 4 мая. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома.

Он подчеркнул, что в вопросе военной помощи для Сил обороны Украины, которые борются с полномасштабным российским вторжением, Вашингтон уделяет комплексам ПВО особое внимание.

"Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне", – отметил Кирби, отвечая на вопрос о взаимодействии США с украинской стороной.

Представитель Белого дома добавил, что благодаря системам ПВО, полученным Киевом не только от Штатов, но и от других государств-союзников, украинским военным удалось сбить большинство ракет, запущенных российскими оккупантами по украинским городам в течение последних 48-72 часов.

"Итак, мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - подытожил Кирби.

Как известно, в апреле в Украину прибыли системы противовоздушной обороны Patriot американского производства. Их передали нашему государству США, Германия и Нидерланды. Эти системы значительно усилили защиту Украины от ударов российских крылатых ракет и дронов-камикадзе.

3 мая в США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму $300 млн. В него вошли дополнительные артиллерийские и минометные боеприпасы для предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Также наша армия получит грузовики и тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra-70 для самолетов и вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский после атаки РФ 28 апреля, из-за которой погибли более двух десятков человек, заявил, что нам нужно больше военной помощи. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны и истребителях.