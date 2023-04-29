Зеленский: нам нужны ПВО и современные истребители!

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки РФ 28 апреля, из-за которой погибло более двух десятков людей, заявил, что нам нужно больше военной помощи. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны и истребителях.

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Об этом Зеленский сказал в пятницу, 28 апреля, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что Воздушные силы ВСУ смогли сбить 21 из 23 российских ракет.

Однако для того, чтобы еще эффективнее защищать Украину от коварных ударов страны-агрессора, нашим военным нужно больше современного вооружения. Остановить террор россиян можно только при помощи оружия, подчеркнул гарант.

"ПВО, современная авиация, без которой не бывает полностью эффективной ПВО. Артиллерия, бронетехника. Все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность нашим городам, нашим селам как в тылу, так и на передовой. Чтобы вернуть безопасность и нашим людям, которые пока, к сожалению, на оккупированной территории. Временно. Никого не можем оставить под властью российского зла", – сказал президент.

Напомним, что после обстрела 28 апреля президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал мир дать справедливый ответ России, который продолжает устраивать террор в отношении Украины.

Он дал оценку российским ракетным атакам на Украину, отметив, что на такой террор, который демонстрируют россияне, способно лишь абсолютное зло.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время массированной атаки РФ по Украине под утро 28 апреля одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани на Черкасщине, разрушив целый подъезд. Из-за действий страны-агрессора погибло 23 человека, 18 пострадали.

– Среди погибших в результате атаки было шестеро детей, самой маленькой жертве российского ракетного удара в Умани было всего 1,5 года.

– В Днепре в результате вражеского удара погибли женщина и двухлетний ребенок. Ранее семья переехала в дом, куда попала вражеская ракета, из другого района города, чтобы быть в безопасности.

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