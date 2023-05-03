США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $300 млн: что он включает

В среду, 3 мая, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму $300 млн. В него вошли дополнительные артиллерийские и минометные боеприпасы для предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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Также наша армия получит грузовики и тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra-70 для самолетов и вертолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это разрешение является тридцать седьмым изъятием оборудования из запасов Министерства обороны США для передачи Вооруженным силам Украины с августа 2021 года", – указано в сообщении.

Возможности этого пакета включают в себя:

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм гаубицы;

155-мм артиллерийские выстрелы;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные выстрелы;

Ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

системы противотанкового вооружения АТ-4 и "Карл Густав";

авиационные ракеты Hydra-70;

Стрелковое оружие и боеприпасы к нему;

Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

Грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

Контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

Запасные части и другое полевое оборудование.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поставил на место российского репортера, предположившего, что политик не поддерживает помощь Украине.

"Нет, я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю убийство вами детей", – заявил Маккарти.

В Белом доме положительно отреагировали на такое заявление политика.

"Мы рады услышать, что спикер Маккарти соглашается с тем, что продолжать поддержку Украины – жизненно важно. Было приятно слышать, как он отверг пропаганду, которую распространяют российские государственные СМИ", – отметила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Дания объявила о передаче Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета помощи на сумму 1,7 млрд датских крон (более 9 млрд гривен). Он состоит из транспортной техники, средств противовоздушной обороны и боеприпасов, которые должны усилить возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы;

– Норвегия увеличивает расходы на национальную оборону. Незаурядным стимулом для Норвегии наконец-то утвердить конкретный план по достижению отметки расходов на оборону на уровне 2% ВВП стало агрессивное вторжение России в Украину.

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