Для контрнаступления ВСУ: Дания направляет Украине самый большой пакет помощи

Дания присылает Украине крупнейший на сегодня пакет помощи на сумму 1,7 млрд датских крон (свыше 9 млрд гривен). Пакет состоит из транспортной техники, средств противовоздушной обороны и боеприпасов, которые должны усилить возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы.

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Об этом сообщили в министерстве обороны Дании. Решение о новом масштабном пакете помощи сегодня, 2 мая, поддержал Совет внешней политики (UPN).

Из-за вооруженной агрессии России на территории Украины Дания решила продолжить свою поддержку и увеличить пакет военных пожертвований для Украины. Этот пакет военной помощи является наибольшим от Дании и направлен на помощь ВСУ в подготовке к будущему наступлению.

"Мы знаем, что россияне закрепились на оккупированных территориях Украины окопами, минными полями и другими препятствиями, которые должны остановить украинское наступление. Материалы в пакете пожертвований важны, чтобы проложить путь украинским танкам и бронетехнике на передовой. В то же время мы усиливаем усилия для поддержки центральных ", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Также в министерстве отметили, что в Украине идет борьба за безопасность всей Европы, поэтому потребность в помощи со стороны государств-партнеров остается острой. Так, общая сумма поддержки Дании будет составлять почти 11 миллиардов датских крон (почти 60 млрд гривен).

"Я очень рад, что большинство в парламенте Дании объединяется, чтобы помочь украинцам в их борьбе за свободу. Это большой пакет пожертвований, который мы присылаем. Содержимое пакета пожертвований – это материальные средства, которые специально спрашивала Украина. Я горжусь тем, что мы в Дании можем удовлетворить это желание", – утверждает Троэлс Лунд Поульсен.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, когда Украина получит боеприпасы для САУ Gepard. Так, боеприпасы для самоходных зенитных установок Gepard, переданные Украине Германией, могут начать поступать в ВСУ с августа 2023 года.

Также координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Штаты уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили наши власти.

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