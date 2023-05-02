'Уже налаживается производство': Шольц сказал, когда Украина получит боеприпасы для САУ Gepard

Боеприпасы для самоходных зенитных установок Gepard, которые передала Украине Германия, могут начать поступать в ВСУ с августа 2023 года. В настоящее время налаживается их производство, которое может занять некоторое время.

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Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в городе Бендорф в понедельник, 1 мая, передает издание DW. Как сказано на сайте правительства страны, Берлин передал Силам обороны Украины 34 установки Gepard с 6 тысячами боеприпасов.

Также Германия планирует передать украинской армии еще три таких установки и 300 тысяч боеприпасов для них.

В то же время Шольц подчеркнул, что вооружение, которое Украина получает в рамках военной помощи от ФРГ, нельзя использовать для ударов по территории страны-агрессора России, начавшей полномасштабное вторжение. По его словам, этого правила придерживаются и другие западные государства, которые поставляют Украине оружие для противодействия российскому нападению.

Напомним, что накануне стало известно, что Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны IRIS-T. Также силам обороны поступит от этой страны новая автомобильная военная техника.

В частности, в обновленном перечне военной помощи находятся десять грузовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый российский дрон-камикадзе "Ланцет", так сильно восхваляемый в стране-агрессоре, опозорился по полной программе. Он не смог уничтожить немецкую ЗРК Gepard. В результате машина Вооруженных сил Украины осталась невредимой.

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