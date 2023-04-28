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Машина ВСУ осталась невредимой: новейший российский беспилотник не смог уничтожить немецкий ЗРК Gepard. Видео

Ульяна Виноградова
War
2 минуты
26,4 т.
Машина ВСУ осталась невредимой: новейший российский беспилотник не смог уничтожить немецкий ЗРК Gepard. Видео

Новейший российский дрон-камикадзе "Ланцет", который так сильно восхваляли в стране-агрессоре, опозорился по полной программе. Он не смог уничтожить немецкий ЗРК Gepard. В итоге, машина Вооруженные сил Украины осталась невредимой.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "BILD на русском". В ролике показаны кадры поражения БПЛА (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что на днях пророссийский Telegram-канал опубликовал видео под названием "Уничтожение ЗРК Gepard ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет".

"Это новейший российский беспилотник, впервые представленный в 2019 году. Gepard – германская зенитная самоходная установка, её производят с 1970-х годов", – сказано в сообщении.

Машина ВСУ осталась невредимой: новейший российский беспилотник не смог уничтожить немецкий ЗРК Gepard. Видео

Военный эксперт Юлиан Репке заявил, что на самом деле опубликованное видео доказывает, что новейший дрон ВС РФ не может уничтожить германскую технику.

В частности, по его словам, на записи видно, что машина не получила повреждений.

Машина ВСУ осталась невредимой: новейший российский беспилотник не смог уничтожить немецкий ЗРК Gepard. Видео

"Украинская армия нашла новый способ сбивать самые современные беспилотники России, не тратя впустую ценные боеприпасы. Просто позволить им влететь в Gepard, от которого они отскакивают даже при прямом попадании", – заявил Репке.

Об характеристиках Gepard читайте в нашем материале.

Машина ВСУ осталась невредимой: новейший российский беспилотник не смог уничтожить немецкий ЗРК Gepard. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают наносить потери армии страны-агрессора РФ. Воины Вооруженных сил Украины за сутки 26 апреля уничтожили шесть российских беспилотников. Военные нашей страны разгромили 5 ударных БпЛА "Ланцет" и 1 БпЛА "Мерлин-ВР".

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