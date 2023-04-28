Машина ВСУ осталась невредимой: новейший российский беспилотник не смог уничтожить немецкий ЗРК Gepard. Видео

Новейший российский дрон-камикадзе "Ланцет", который так сильно восхваляли в стране-агрессоре, опозорился по полной программе. Он не смог уничтожить немецкий ЗРК Gepard. В итоге, машина Вооруженные сил Украины осталась невредимой.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "BILD на русском". В ролике показаны кадры поражения БПЛА (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что на днях пророссийский Telegram-канал опубликовал видео под названием "Уничтожение ЗРК Gepard ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет".

"Это новейший российский беспилотник, впервые представленный в 2019 году. Gepard – германская зенитная самоходная установка, её производят с 1970-х годов", – сказано в сообщении.

Военный эксперт Юлиан Репке заявил, что на самом деле опубликованное видео доказывает, что новейший дрон ВС РФ не может уничтожить германскую технику.

В частности, по его словам, на записи видно, что машина не получила повреждений.

"Украинская армия нашла новый способ сбивать самые современные беспилотники России, не тратя впустую ценные боеприпасы. Просто позволить им влететь в Gepard, от которого они отскакивают даже при прямом попадании", – заявил Репке.

Об характеристиках Gepard читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают наносить потери армии страны-агрессора РФ. Воины Вооруженных сил Украины за сутки 26 апреля уничтожили шесть российских беспилотников. Военные нашей страны разгромили 5 ударных БпЛА "Ланцет" и 1 БпЛА "Мерлин-ВР".

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