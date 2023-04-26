Воины ВСУ уничтожили шесть российских беспилотников в Херсонской области – ОК 'Юг'

Украинские защитники продолжают наносить потери армии страны-агрессора РФ. Воины Вооруженных сил Украины за сутки 26 апреля уничтожили шесть российских беспилотников.

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Вся вражеская техника была уничтожена в Херсонской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Военные нашей страны разгромили 5 ударных БпЛА "Ланцет" и 1 БпЛА "Мерлин-ВР".

"26 апреля 2023 года, в Херсонской области, воинами мобильных огневых групп воздушного командования "Юг" уничтожены шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов: 5 – ударных БпЛА "Ланцет" и 1 – БпЛА "Мерлин-ВР", – сказано в сообщении.

БпЛА "Ланцет" – это беспилотный боеприпас, разработанный российской компанией ZALA. Впервые он был представлен в июне 2019 года.

Дрон может использоваться как для разведывательных, так и для ударных задач, имеет максимальную дальность полета 40-50 км в зависимости от субверсии и максимальную взлетную массу около 12 кг.

Он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и кумулятивными боевыми частями. Имеет оптико-электронное наведение, а также блок телевизионного наведения, что позволяет управлять боеприпасом на конечном этапе полета.

Беспилотник оснащен интеллектуальными, навигационными и коммуникационными модулями. Не использует спутниковую навигацию и имеет защиту от лазерного оружия.

Особенностью данного БПЛА является, что его модули наведения могут меняться под задачу.

Дрон малозаметен для радаров ПВО, из-за своих малых размеров и преимущественного использования композитных материалов в конструкции.

Что касается БпЛА "Мерлин-ВР", то – это его представили в сентябре 2021 года. Аппарат имеет гибридный двигатель, дающий "небольшую акустическую заметность". Но во сбитом, в начале июня 2022 года ВСУ во время российской агрессии против Украины, устройстве никаких гибридных технологий в дроне не найден, только обычный двигатель.

Также в БпЛА была установлена тепловизионная оптика французского производства Lynred (Ulis) PICO1024 с разрешением 1024*768 и в качестве бака для топлива была установлена обычная пластиковая канистра с ручкой. Максимальная высота 5 км. В воздухе он может находиться до 10 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 188,4 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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