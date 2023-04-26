Воины ВСУ ликвидировали за сутки 640 оккупантов, уничтожили 4 танка и 14 артсистем

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 188,4 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 25 апреля, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 640 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 4 танка, 11 боевых бронированных машин и 14 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3692 танков, 7162 ББМ и 2877 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 539 единиц реактивных систем залпового огня и 292 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 308 самолетов, 294 вертолетов и 2440 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 911 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5792 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 352 – специальной техники.

Напомним, в Новосибирске нашли место многочисленных захоронений российских наемников ЧВК "Вагнер". Речь может идти о примерно 200 могилах с российскими флагами и венками от частной военной компании.

Ранее сообщалось, что в разных регионах России, а также на территории оккупированной Луганщины обнаружили семь массовых захоронений наемников ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2023 года среднесуточные потери в войне российской оккупационной армии уменьшились на 30% по сравнению с периодом с января по март. Однако причина такой тенденции заключается не в успехах захватчиков на фронте.

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