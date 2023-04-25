Потери России в войне против Украины сократились, но это не успех оккупантов: разведка Британии назвала причину

В апреле 2023 года среднесуточные потери в войне российской оккупационной армии уменьшились на 30% по сравнению с периодом с января по март. Однако причина такой тенденции заключается не в успехах захватчиков на фронте.

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Скорее всего, из-за провала зимнего наступления россиян, они теперь сосредоточились на подготовке к ожидаемому украинскому контрнаступлению. Об этом сказано в сводке британской разведки на 25 апреля, опубликованной в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Там отметили, что в январе-марте 2023 года оккупанты несли исключительно большие потери на поле боя. Цифры, опубликованные украинским Генеральным штабом, свидетельствуют о снижении среднесуточного количества российских потерь с 776 в марте до 568 в апреле. В разведке указали, что не могут проверить методику подсчета Украины, но общая тенденция, скорее всего, точная.

Напомним: согласно данным Генштаба ВСУ, за последние сутки защитники Украины ликвидировали на разных направлениях фронта 690 военнослужащих и наемников ВС РФ. С начала полномасштабной войны ряды "двухсотых" армии страны-агрессора РФ пополнили уже 187 770 солдат и офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российский оккупант, который служит в 70-м мотострелковом полку РФ, рассказал про огромные потери "второй армии мира", "бестолковые" команды высшего руководства и отсутствие не только хорошего вооружения, но и еды и воды. В разговоре с женой россиянин даже задумался, на правильной ли стороне он воюет;

– "бавовна", влаштована українськими партизанами, навідалась на блокпост окупантів біля Олешок. Успішну операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області, внаслідок якої було ліквідовано загін Росгвардії, провели патріоти організації "Атеш".

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