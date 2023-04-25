ВСУ за сутки ликвидировали 690 оккупантов и уничтожили 94 единицы техники врага

Украинские воины продолжают ликвидировать российских оккупантов, вторгшихся с оружием на нашу землю. С начала полномасштабной войны ряды "двухсотых" армии страны-агрессора РФ пополнили уже 187 770 солдат и офицеров.

Видео дня

Потери захватнического войска в военной технике и вооружении тоже колоссальны. Уточненные данные по ним на 25 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники ликвидировали на разных направлениях фронта 690 военнослужащих и наемников ВС РФ. Также было уничтожено в общем 94 единицы разной вражеской техники.

В частности, бойцы ВСУ сожгли еще 14 артиллерийских систем (всего с начала войны – 2863), 12 боевых бронированных машин (7151), пять танков (3688), два средства ПВО (291) армии РФ.

В небе воины сбили 24 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 2437).

Кроме этого, была уничтожена 31 единица вражеской автотехники и автоцистерн (всех 5784) и шесть – спецтехники (345).

Не увеличилось за сутки только количество уничтоженных крылатых ракет оккупантов – 911, самолетов – 308, вертолетов – 294, кораблей/катеров – 18.

Со сводки Генштаба ВСУ известно также, что 24 апреля авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, три – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Защитники сбили 10 российских БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили ЗРК и две станции РЭБ оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины показали эффектное видео удара по врагу на Бахмутском направлении. Дрон Сил обороны снял, как после "бавовны" детонировали снаряды к российской гаубице Д-30.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!